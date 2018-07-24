Прорыв кабанов через литовско-белорусскую границу: в сети появилось забавное видео

Иллюстративное фото (pixabay)

Погранслужба страны опубликовала интересное видео

В сети появилось довольно интересное видео того, как группировка диких кабанов совершала побег из Беларуси в Литву через границу. Соответствующее видео опубликовано на официальной странице Государственной пограничной службы Литвы в Facebook.

Видеозапись была снята в районе Свенчан. Границу перебежало несколько взрослых животных, а также много детенышей кабанов.

Kriuksiai Kasdieninėje tarnyboje #pasieniečiai turi būti atidūs. O ar esate tokie jūs? Pabandykite suskaičiuoti, kiek kriuksių Švenčionių rajone iš Baltarusijos įbėgo į Lietuvą. Pirmiesiems penkiems teisingai atsakiusiems padovanosime #VSAT tušinukus Laimėtojus paskelbsime pirmadienį! Опубліковано Valstybės sienos apsaugos tarnyba Четвер, 19 липня 2018 р.

Видео: прорыв диких кабанов через границу (facebook.com/pasienislt)

На странице также предложили посчитать, сколько животных перебежало границу. В комментариях к публикации одной из групп сети пользователи стали предлагать свои варианты правильного количества перебежчиков.

"60 перебежчиков, если не просчитался",

"Литовские пограничники насчитали 63",

"Где-то сорок перебежчиков насчитала",

"39 и после паузы в конце еще около 13-15", - предположили они.

Скриншоты комментариев (facebook.com/pasienislt)

Напомним, в Одесской области девять обезьян сбежали из частного зоопарка и поселились на территории дачного кооператива "Лебедь". Полиция не реагирует на происходящее. В зоопарке живут и другие, более опасные животные.

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