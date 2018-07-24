Прорив кабанів через литовсько-білоруський кордон: у мережі з'явилося забавне відео

Прикордонна служба країни опублікувала цікаве відео
У мережі з'явилося досить цікаве відео того, як угруповання диких кабанів здійснювало втечу з Білорусі до Литви через кордон. Відповідне відео було опубліковано на офіційній сторінці Державної прикордонної служби Литви Facebook.
Відеозапис був знятий в районі Свенчан. Кордон перебігло кілька дорослих тварин, а також багато дитинчат кабанів.
Kriuksiai
Kasdieninėje tarnyboje #pasieniečiai turi būti atidūs. O ar esate tokie jūs? Pabandykite suskaičiuoti, kiek kriuksių Švenčionių rajone iš Baltarusijos įbėgo į Lietuvą. Pirmiesiems penkiems teisingai atsakiusiems padovanosime #VSAT tušinukus Laimėtojus paskelbsime pirmadienį!Опубліковано Valstybės sienos apsaugos tarnyba Четвер, 19 липня 2018 р.
Відео: прорив диких кабанів через кордон (facebook.com/pasienislt)
На сторінці також запропонували порахувати, скільки тварин перебігло кордон. У коментарях до публікації однієї з груп мережі користувачі стали пропонувати свої варіанти правильної кількості перебіжчиків.
"60 перебіжчиків, якщо не прорахувався",
"Литовські прикордонники нарахували 63",
"Десь сорок перебіжчиків нарахувала",
"39 і після паузи в кінці ще близько 13-15", - припустили вони.
Скріншоти коментарів (facebook.com/pasienislt)
Нагадаємо, в Одеській області дев'ять мавп втекли з приватного зоопарку і оселилися на території дачного кооперативу "Лебідь". Поліція не реагує на події. В зоопарку живуть й інші, більш небезпечні тварини.
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