Прорив кабанів через литовсько-білоруський кордон: у мережі з'явилося забавне відео

Ілюстративне фото (pixabay)

Прикордонна служба країни опублікувала цікаве відео

У мережі з'явилося досить цікаве відео того, як угруповання диких кабанів здійснювало втечу з Білорусі до Литви через кордон. Відповідне відео було опубліковано на офіційній сторінці Державної прикордонної служби Литви Facebook.

Відеозапис був знятий в районі Свенчан. Кордон перебігло кілька дорослих тварин, а також багато дитинчат кабанів.

Kriuksiai Kasdieninėje tarnyboje #pasieniečiai turi būti atidūs. O ar esate tokie jūs? Pabandykite suskaičiuoti, kiek kriuksių Švenčionių rajone iš Baltarusijos įbėgo į Lietuvą. Pirmiesiems penkiems teisingai atsakiusiems padovanosime #VSAT tušinukus Laimėtojus paskelbsime pirmadienį! Опубліковано Valstybės sienos apsaugos tarnyba Четвер, 19 липня 2018 р.

Відео: прорив диких кабанів через кордон (facebook.com/pasienislt)

На сторінці також запропонували порахувати, скільки тварин перебігло кордон. У коментарях до публікації однієї з груп мережі користувачі стали пропонувати свої варіанти правильної кількості перебіжчиків.

"60 перебіжчиків, якщо не прорахувався",

"Литовські прикордонники нарахували 63",

"Десь сорок перебіжчиків нарахувала",

"39 і після паузи в кінці ще близько 13-15", - припустили вони.

Скріншоти коментарів (facebook.com/pasienislt)

Нагадаємо, в Одеській області дев'ять мавп втекли з приватного зоопарку і оселилися на території дачного кооперативу "Лебідь". Поліція не реагує на події. В зоопарку живуть й інші, більш небезпечні тварини.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: Горе-воротарі отримують м'ячі у ворота немислимим чином