"Сафари на обезьян": под Одессой животные сбежали из зоопарка и неделю грабят дачные участки

Фото: сбежавшая обезьяна (facebook.com/0962355772A)

Животные поселились на территории одного из дачных кооперативов

В Одесской области девять обезьян сбежали из частного зоопарка и поселились на территории дачного кооператива "Лебедь". Об этом сообщает на своей странице в Facebook пользователь Максим Слащев.

"Сегодня мы с моим юным блогером Ильей были на сафари. На настоящем. Мы занимались съемкой настоящих обезьян, которые сбежали из частного зоопарка. И видели, как они питаются персиками, яблоками. Все эти девять обезьян сбежали из частного зоопарка", - сказал в видео, приложенное к публикации, мужчина.

Опубліковано Максимом Слащёвим Субота, 21 липня 2018 р.

Видео: рассказ Максима Слащева (facebook.com/0962355772A)

Также он рассказал, что полиция не реагирует на происходящее, и сообщил, что в зоопарке живут и другие, более опасные животные.

Фото: сбежавшие обезьяны (facebook.com/0962355772A)

"Я задаюсь одним маленьким вопросом: а если из этого частного зоопарка сбежит крокодил? Тогда мы тоже пойдем на сафари. Или анаконда, которая там есть?" - сказал Максим.

Фото: сбежавшие обезьяны (facebook.com/0962355772A)

Он добавил: "Эти девять обезьян уже гуляют целую неделю по нашему кооперативу. Они с одного участка передвигаются на другой. Самое интересное, что все эти обезьяны бегают, и ничего с ними нельзя сделать…Не могут ли эти обезьяны быть разносчиком какой-нибудь болезни? Что делать в этом случае общественности, которая живет в этом кооперативе?".

Напомним, в Голосеевском районе Киева по непонятной причине гибнут утки. Стало известно о новых жертвах. Ранее уже был подобный случай. Тогда предполагалось, что кто-то намеренно травит уток. Незадолго до первого инцидента на озере хотели построить очередной МАФ.

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