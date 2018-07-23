"Сафарі на мавп": під Одесою тварини втекли із зоопарку і тиждень грабують дачні ділянки

Фото: мавпа-втікачка (facebook.com/0962355772A)

Тварини оселилися на території одного з дачних кооперативів

В Одеській області дев'ять мавп втекли з приватного зоопарку і оселилися на території дачного кооперативу "Лебідь". Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook користувач Максим Слащев.

"Сьогодні ми з моїм юним блогером Іллею були на сафарі. На справжньому. Ми займалися зйомкою справжніх мавп, які втекли з приватного зоопарку. І бачили, як вони харчуються персиками, яблуками. Всі ці дев'ять мавп втекли з приватного зоопарку", - сказав у відео, прикладеному до публікації, чоловік.

Опубліковано Максимом Слащевим Субота, 21 липня 2018 р.

Відео: розповідь Максима Слащева (facebook.com/0962355772A)

Також він розповів, що поліція не реагує на те, що відбувається, і повідомив, що в зоопарку живуть й інші, більш небезпечні тварини.

Фото: втікачі мавпи (facebook.com/0962355772A)

"Я задаюся одним маленьким питанням: а якщо з цього приватного зоопарку втече крокодил? Тоді ми теж підемо на сафарі. Або анаконда, яка там є?" - сказав Максим.

Фото: втікачі мавпи (facebook.com/0962355772A)

Він додав: "Ці дев'ять мавп вже гуляють цілий тиждень на нашому кооперативі. Вони з однієї ділянки пересуваються на іншу. Найцікавіше, що всі ці мавпи бігають, і з ними нічого не можна зробити...Чи не можуть ці мавпи бути рознощиком якої-небудь хвороби? Що робити в цьому випадку громадськості, яка живе в цьому кооперативі?".

Нагадаємо, в Голосіївському районі Києва з незрозумілої причини гинуть качки. Стало відомо про нові жертви. Раніше вже був подібний випадок. Тоді передбачалося, що хтось навмисно труїть качок. Незадовго до першого інциденту на озері хотіли побудувати черговий МАФ.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: Акція за заборону виробництва хутра в Україні