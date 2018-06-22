Под Киевом нашли редкого попугая Жако (видео)

Владелец птицы неизвестен, его продолжают искать

В Новых Безрадичах Киевской области нашли редкого большого попугая вида Жако. Об этом сообщает ТСН.

Хозяин птицы, которая стоит около 25 тыс. грн, остается неизвестен. Найденыш очень дружелюбный, он поладил со своим спасителем и даже садится к нему на плечо. Птица не говорит никаких имен, которые могли бы помочь в поиске ее владельца.

Владимир рассказал, что заметил попугая на сливе в саду.

"Прямо здесь сидел, и я решил его снять на камеру телефона", - рассказал мужчина.

Владимир подошел поближе, а попугай внезапно пересел с ветки ему на плечо.

Видео: Под Киевом нашли редкого попуагя (tsn.ua)

Среди соседей хозяина попугая не оказалось, потому птицу временно поселили дома. В сети опубликовали объявление о найденыше, а в интернете вычитали, чем пока его можно кормить.

Попугай ласковый, не мусорит и не клюет людей. У него на лапе есть кольцо с номером. Семья вернет птицу тому, кто назовет правильно этот номер.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области барсук терроризирует все село.

"Здесь глубокая рваная рана, здесь немножко меньше, а тут перелом в пальце – видно, как падала, сломала", - рассказала пострадавшая Надежда Чубанова.

Теперь женщине каждый день приходится делать перевязки и колоть уколы от бешенства.

Эти игривые панды