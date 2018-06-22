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Під Києвом знайшли рідкісного папугу Жако (відео)

STYLERLIFE        22.06.2018 - 08:58
Фото: facebook.com nashiptichki
Фото: facebook.com nashiptichki

Власник птиці невідомий, його продовжують шукати

У Нових Безрадичах Київської області знайшли рідкісного великого папугу виду Жако. Про це повідомляє ТСН.

Господар птиці, яка коштує близько 25 тис. грн, залишається невідомий. Знайда дуже доброзичлива, порозумілася зі своїм спасителем і навіть сідає до нього на плече. Птах не говорить ніяких імен, які могли б допомогти у пошуку її власника.

Володимир розповів, що помітив папугу на зливі в саду.

"Прямо тут сидів, і я вирішив його зняти на камеру телефону", - розповів чоловік.

Володимир підійшов ближче, а папуга раптом пересів з гілки йому на плече.

Відео: Під Києвом знайшли рідкісного попуагя (tsn.ua)

Серед сусідів господаря папуги не виявилося, тому птицю тимчасово поселили будинку. В мережі опублікували оголошення про найду, а в інтернеті вичитали, що поки його можна годувати.

Папуга ласкавий, не смітить і не клює людей. У нього на лапі є кільце з номером. Сім'я поверне птицю того, хто правильно назве цей номер.

Раніше повідомлялося, що у Вінницькій області борсук тероризує все село.

"Тут глибока рвана рана, тут трошки менше, а тут перелом в пальці – видно, як падала, зламала", - розповіла постраждала Надія Чубанова.

Тепер жінці щодня доводиться робити перев'язки і колоти уколи від сказу.

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Теги: птица, Киевская область, тварини, попугай
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