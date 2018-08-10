Дерзкая попытка: муравей пытался украсть с витрины бриллиант (видео)

Иллюстративное фото (pixabay.com)

На кадрах видно, как маленькое насекомое пытается убежать с драгоценным камнем

В Италии произошел забавный инцидент. В одном из местных ювелирных магазинов муравей пытался украсть с витрины небольшой бриллиант. Соответствующее видео опубликовано одним из пользователей на YouTube‑канале.

Павел Мутасов написал об этом в своем блоге на TJournal.

"В ювелирном магазине Италии произошла дерзкая попытка украсть бриллиант. Неизвестный в костюме муравья в течении нескольких минут невозмутимо пытался вынести драгоценный камень. Я обратится за комментариями к студии "Marvel", но не получил от них опровержения причастности к данному происшествию", - сообщил он.

Видео: муравей пытается украсть бриллиант (youtube.com/rkbiker89)

Напомним, в сети появилось довольно интересное видео того, как группировка диких кабанов совершала побег из Беларуси в Литву через границу.

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