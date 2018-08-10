Зухвала спроба: мураха намагався вкрасти з вітрини діамант (відео)

Ілюстративне фото (pixabay.com)

На кадрах видно, як маленька комаха намагається втекти з дорогоцінним каменем

В Італії стався кумедний інцидент. В одному з місцевих ювелірних магазинів мураха намагався вкрасти з вітрини невеликий діамант. Відповідне відео опубліковано одним з користувачів на YouTube‑каналі.

Павло Мутасов написав про це у своєму блозі на TJournal.

"В ювелірному магазині Італії сталася зухвала спроба вкрасти діамант. Невідомий у костюмі мурашки протягом декількох хвилин незворушно намагався винести дорогоцінний камінь. Я звернувся за коментарями до студії "Marvel", але не отримав від них спростування причетності до даної події", - повідомив він.

Відео: мураха намагається вкрасти діамант (youtube.com/rkbiker89)

Нагадаємо, в мережі з'явилося досить цікаве відео того, як угруповання диких кабанів здійснювало втечу з Білорусі до Литви через кордон.

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