На экзамен в свадебном платье: абитуриентка удивила преподавателей странным нарядом

Иллюстративное фото (pixabay)

После объяснения, ее допустили к сдаче экзамена

В Тернополе абитуриентка пришла на вступительный экзамен в магистратуру в свадебном платье. Об этом сообщает местный сайт 0352.ua.

Абитуриентка Тернопольского национального педагогического университета имени В. Гнатюка Иванна Майхер-Снигур пришла на экзамен в белом свадебном платье и с фатой. Необычную студентку также сопровождал жених и свидетели.

Оказалось, что у девушки дата бракосочетания и экзамен для поступления в магистратуру педагогического университета совпали в один день.

Удивленным преподавателям девушка объяснила сложившуюся ситуация и они не стали препятствовать ей в сдаче экзамена. Кроме того, педагогический состав университета поздравил молодоженов с бракосочетанием и с тем, что Иванна верно выбрала высшее учебное заведение.

Студентка вместе с мужем и друзьями после окончания экзамена устроили фотоссесию в стенах университета.

Фото: Абитуриентка в свадебном платье (0352.ua)

Напомним, в Харькове студентам снизили баллы из-за того, что они в день России пришли в ВУЗ в вышитых рубашках.

В Харьковском национальном университете имени В.Н. Каразина преподаватель снизила балл за экзаменационную работу студентам, которые пришли в вышиванках. Родители утверждают, что оценки занизили из-за национальной одежды.

"Месяц молчали. Нервы сдали. Напишу. В Харькове в университете им. В. Каразина студентами, которые пришли на экзамен в вышиванках, снизили баллы. Для преподавателя это был святой день - День России. Ее возмущению не было предела. Теперь девочки не будут получать стипендию", — рассказала мама одной из студенток.

Видео: РБК-Украина