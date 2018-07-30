На іспит в весільному платті: абітурієнтка здивувала викладачів дивним вбранням

Ілюстративне фото (pixabay)

Після пояснення, її допустили до здачі іспиту

У Тернополі абітурієнтка прийшла на вступний іспит до магістратури у весільній сукні. Про це повідомляє місцевий сайт 0352.ua.

Абітурієнтка Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Іванна Майхер-Снігур прийшла на іспит в білому весільному платті і з фатою. Незвичайну студентку також супроводжував наречений і свідки.

Виявилося, що у дівчини дата реестрації шлюбу і іспит для вступу в магістратуру педагогічного університету збіглися в один день.

Здивованим викладачам дівчина пояснила чому так склалася ситуація і вони не стали перешкоджати їй у складанні іспиту. Крім того, педагогічний склад університету привітав молодят з одруженням і з тим, що Іванна вірно обрала вищий навчальний заклад.

Студентка разом з чоловіком та друзями після закінчення іспиту влаштували фотосесію в стінах університету.

Фото: Абітурієнтка у весільній сукні (0352.ua)

Нагадаємо, у Харкові студентам знизили бали з-за того, що вони в день Росії прийшли до ВУЗУ у вишитих сорочках.

В Харківському національному університеті імені Ст. Н. Каразіна викладач знизила бал за екзаменаційну роботу студентам, які прийшли у вишиванках. Батьки стверджують, що оцінки занизили з-за національного одягу.

"Місяць мовчали. Нерви здали. Напишу. У Харкові в університеті ім. В. Каразіна студентами, які прийшли на іспит у вишиванках, знизили бали. Для викладача це був святий день - День Росії. Її обуренню не було меж. Тепер дівчата не будуть отримувати стипендію", — розповіла мама однієї з студенток.

Відео: РБК-Україна