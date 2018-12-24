Мухарський показав пересувний "крематорій" для УПЦ МП

Антін Мухарський (фото: facebook.com/AntinMukharskyi)

Українці хочуть бачити таке "пристосування" в інших містах країни

Український телеведучий і шоумен Антін Мухаский, який нещодавно представив передвиборчу програму Ореста Лютого, показав перший пересувний "крематорій" для представників неканонічної УПЦ МП.

Артист жартома додав, що це "пристосування" надав Києву сам патріарх Варфоломій.

"Ну ось, дорогі друзі. Нарешті дочекалися! Ви бачите перед собою пересувний крематорій. Так ось після прийняття закону про УПЦ МП їздять машини такі Києвом і палять всіх незгодних з рішенням Вселенського Патріарха. Україна переможе! Слава Україні", - говорить Мухарський на відео.

Перший пересувний крематорій від Варфоломія вже в Києві. ) Опубліковано Антоном Мухарським Неділя, 23 грудня 2018 р.

Відео: facebook.com/AntinMykharskyi

Користувачі мережі вже хочуть "замовити таку машину" в інші українські міста.

"Ой, яка класна штука! А парочку в Рівному можна? А то скоро 1 січня, і треба трохи "ватки" спалити в якості смолоскипів!" - пожартував один юзер.

Нагадаємо, що Рада зобов'язала УПЦ МП перейменуватися в Російську православну церкву.

До речі, нещодавно олімпійський чемпіон Олег Верняєв похвалився фотографією з главою УПЦ МП Онуфрієм.

Раніше український боксер Олександр Усик знайшов, що відповісти критикам, які "рознесли" його за слова про захист Києво-Печерської лаври.