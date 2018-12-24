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Мухарский показал передвижной "крематорий" для УПЦ МП

STYLERКурьезы    24.12.2018 - 10:57
Мухарский показал передвижной "крематорий" для УПЦ МП
Антин Мухарский (фото: facebook.com/AntinMukharskyi)

Украинцы хотят видеть такое "приспособление" в других городах страны

Украинский телеведущий и шоумен Антин Мухаский, который недавно представил предвыборную программу Ореста Лютого, показал первый передвижной "крематорий" для представителей неканонической УПЦ МП.

Артист в шутку добавил, что это "приспособление" предоставил Киеву сам патриарх Варфоломей.

"Ну вот, дорогие друзья. Наконец дождались! Вы видите перед собой передвижной крематорий. Так вот после принятия закона об УПЦ МП ездят машины такие Киевом и палят всех несогласных с решением Вселенского Патриарха. Украина победит! Слава Украине", - говорит Мухарский на видео.

 

Перший пересувний крематорій від Варфоломія вже в Києві. )

Опубліковано Антоном Мухарським Неділя, 23 грудня 2018 р.

Видео: facebook.com/AntinMykharskyi

Пользователи сети уже хотят "заказать такую машину" в другие украинские города.

"Ой, какая классная штука! А парочку в Ровно можно? А то скоро 1 января, и нужно немного "ватки" сжечь в качестве факелов!" - пошутил один юзер.

Напомним, что Рада обязала УПЦ МП переименоваться в Русскую православную церковь.

Кстати, недавно олимпийский чемпион Олег Верняев похвастался фотографией с главой УПЦ МП Онуфрием.

Ранее украинский боксер Александр Усик нашел, что ответить критикам, которые "разнесли" его за слова о защите Киево-Печерской лавры.

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