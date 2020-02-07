Собаку за газ: Кравчук різко висловився про скандал з Брагаром

Перший президент України Леонід Кравчук висловився про скандал зі "Слугою народу" Євгеном Брагаром, який запропонував пенсіонерці продати собаку, щоб оплатити комунальні послуги. Про це він заявив в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером".

Так, Кравчук розповів, що в нього "волосся стало дибки", коли почув про цю новину. Після цього він запропонував Брагару продати череп і натякнув на те, що в шоці дії "слуг народу".

"Слухайте, я коли почув це, у мене волосся стало дибки. Та бідна бабуся сказала: "Нехай продасть мізки, але нічого адже продавати". Може, череп нехай продасть? Не можна так чинити з народом. Скільки вже чуємо - хтось кнопочник, хтось ще щось. Що це прийшо?", - висловився Кравчук.

Нагадаємо, скандал з депутатом Євгеном Брагаром, який порадив пенсіонерці продати собаку, щоб оплатити рахунки за газ, отримав продовження. Тепер Любов Павлівна з Аджанки в Кіровоградській області чекає нардепа від "Слуги народу" в гості, щоб він особисто подивився, як вона живе на пенсію дві тисячі гривень.

Зазначимо, що нардеп раніше засвітився в іншому скандалі, він подав заяву в поліцію на волонтера, яка просила вимкнути російський серіал в автобусі. Брагар побачив у вчинку жінки дискримінацію російської мови.