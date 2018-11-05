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"Вам винні ваші батьки": російська чиновниця пояснила молоді, що державі вони не потрібні

STYLERКурйози    05.11.2018 - 22:30

 

Відео: YouTube/ЕХО-ТВ 24

Російська чиновниця з Уралу, колишня спортсменка, а нині директор обласного департаменту молодіжної політики Ольга Глацких заявила молодим людям, що держава не просила їх народжувати. Про це вона розповіла під час круглого столу в адміністрації Кіровограда, де були присутні місцеві молодіжні об'єднання.

"На сьогоднішній день вийшло так, що у молоді, в підростаючому поколінні, складається чомусь таке розуміння про те, що нам держава все повинна. Ні, держава взагалі нічого не винна. Вам винні ваші батьки, бо вони вас народили. Держава їх не просила вас народжувати, тобто якщо ми будемо йти від витоків", - сказала Глацких і попросила присутніх на зустрічі юнаків і дівчат донести цю позицію до своїх друзів і знайомих.

Також вона розповіла, що у всіх чиновників і службовців маленькі зарплати і молоді люди, які хочуть реалізувати свої прагнення, повинні робити це самостійно або з допомогою батьків.

Раніше ця чиновниця повідомила, що на Уралі з'явилися кибердружини для пошуку екстремістських публікацій в соціальних мережах.

Пізніше стало відомо, що після того, як про її висловлюваннях губернатор дізнався, Ольга Глацких вирішила вибачитися за свої слова і пояснила, що все це було сказано для мотивації молоді.

"Я визнаю, що може ця думка була висловлена надто прямолінійно, і приношу свої вибачення за настільки різке висловлювання. Але із загального контексту зрозуміло, що це було сказано лише для того, щоб посилити мотивацію молоді самостійно і активно розвиватися, і вкладати власну енергію і силу в самостановлення, а не тільки розраховувати на державу", - сказала чиновниця.

До речі, раніше ми писали про те, що в мережі засміяли "передвиборчий" ролик бойовиків на Донбасі.

А також розповідали про те, що кримські татари епічно затроллили російських окупантів.

Відео: РБК-Україна

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