"Вам должны ваши родители": российская чиновница объяснила молодежи, что государству они не нужны

Видео: YouTube/ЭХО-ТВ 24

Российская чиновница с Урала, бывшая спортсменка, а ныне директор областного департамента молодежной политики Ольга Глацких заявила молодым людям, что государство не просило их рожать. Об этом она рассказала во время круглого стола в администрации Кировограда, где присутствовали местные молодежные объединения.

"На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении, складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать, то есть если мы будем идти от истоков", - сказала Глацких и попросила присутствующих на встрече юношей и девушек донести эту позицию до своих друзей и знакомых.

Также она рассказала, что у всех чиновников и служащих маленькие зарплаты и молодые люди, которые хотят реализовать свои стремления, должны делать это самостоятельно или с помощью родителей.

Ранее эта чиновница сообщила, что на Урале появились кибердружины для поиска экстремистских публикаций в социальных сетях.

Позже стало известно, что после того, как о ее высказываниях узнал губернатор, Ольга Глацких решила извиниться за свои слова и объяснила, что все это было сказано для мотивации молодежи.

"Я признаю, что может эта мысль была выражена чересчур прямолинейно, и приношу свои извинения за столь резкое высказывание. Но из общего контекста понятно, что это было сказано лишь для того, чтобы усилить мотивацию молодежи самостоятельно и активно развиваться, и вкладывать собственную энергию и силу в самостановление, а не только рассчитывать на государство", - сказала чиновница.

Кстати, ранее мы писали о том, что в сети засмеяли "предвыборный" ролик боевиков на Донбассе.

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Видео: РБК-Украина