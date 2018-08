"Вихідні вдалися": мережу розсмішила одеситка, яку вивозили з пляжу на тачці (фото)

Фото: (pixabay.com/Yevhen1971)

Дівчина перебувала у непритомному стані

У понеділок, 20 серпня близько 7:20 з пляжу Аркадія вивозили на тачці жительку Одеси в несвідомому стані. За попередньою інформацією дівчина була п'яна і з допомогою тачки її намагалися переправити до таксі. У Instagram в співтоваристві "Одеса Інфо" користувачі активно обговорюють несподіваний спосіб покинути пляж.

Фотографія п'яної одеситки, яку вранці вивозили за допомогою вантажної тачки з пляжу "Аркадія", викликала фурор в мережі. І, якщо одесити, які коментували фото нічого екстраординарного не знайшли, то передплатники з інших міст дивувалися. В коментарях також повідомляється, що дівчина була пізніше помічена біля магазину "Будинок меблів".

Фото: (instagram.com/odessa_info)

Більшість юзерів просто посміялися з ситуації і не надали великого значення тому, що сталося.

"Сьогодні біля Дому меблів лежала на лавці, доблесні поліцаї забрали її", "Вихідні вдалися", "Неси готовенького", "best of the best !!!", "Втомилася, що", "Uber для тих у кого грошей мало", — пишуть в коментарях.

Інші користувачі не знайшли підстав для забави і навіть пожаліли дівчину. Багато хто вважає, що їй могли щось додати в напій, в результаті чого вона перебувала у непритомному стані.

"Взагалі не смішно ... в якомусь клубі щось підмішали, і сумку вкрали", " Бідолаха вона. Їй буде погано і соромно. Могли підмішати щось. Чи не розрахувала сили!", "Пипець. І сміх і гріх", "Ось тут майже всім ржачно, а ніхто ж не знає, що трапилося насправді-то..., може їй підмішали що, обікрали і зґвалтували... ну, втім, наш народ як завжди — не допоможуть, а порегочуть і пройдуть повз", — пишуть обурені користувачі.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/odessa_info

Нагадаємо, що у мережі висміяли захід курортного сезону в Криму.

До цього ми повідомляли, що повністю оголений чоловік на пляжі в Запорізькій області обурив соцмережі.

Також ми писали, що в Дніпрі 20-річного хлопця паралізувало після невдалого стрибка у воду.

Відео: (video.rbc.ua)