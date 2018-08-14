"Неудачно оттолкнулся": в Днепре 20-летнего парня парализовало после неудачного прыжка в воду

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Врачи диагностировали у него ушиб шейного позвонка

В Днепре 20-летнего парня парализовало после неудачного прыжка в воду на пляже, где запрещено купаться. Об этом передает "Сегодня".

Журналисты постилии 20-летнего Артура в больнице. Он после прыжка с обрыва лежит парализован и заново учится шевелить пальцами.

"Иногда плавать надоедает, хочется откуда-то попрыгать. Неудачно оттолкнулся и плохо вошел в воду", – рассказал о своем поступке экстремал.

Врачи диагностировали у него ушиб шейного позвонка. Из-за этого парню парализовало почти все тело.

"Прогнозы давали нулевые. Потом медики сообщили, что у него пальцы пошевелились. Сказали, что это чудо", – рассказала бабушка травмированного парня Лидия Амброзайтес.

Врачи поставили Артуру искусственные шейные позвонки - из титана. Спинной мозг, по словам медиков, не поражен. Тем не менее, чтобы снова встать на ноги, парню предстоят годы реабилитации.

"Травма тяжелая, и восстановление по срокам будет длительным", – прогнозирует Оксана Щитник, заведующая неврологическим отделением областной больницы №5.

Врачи говорят, что с подобными травмами в больницу каждый год поступают десятки людей. Медики предупреждают, что подобные травмы обрекают людей на инвалидность.

"С большой скоростью летят в воду и не понимают, что именно этими вещами могут нанести себе травму", – отметил Максим Гриценко, начальник спасательно-водолазной службы.

Поэтому спасатели призывают купаться только в разрешенных местах и соблюдать правила безопасности на водоемах.

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