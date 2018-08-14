"Невдало відштовхнувся": у Дніпрі 20-річного хлопця паралізувало після невдалого стрибка у воду

Лікарі діагностували у нього забій шийного хребця
У Дніпрі 20-річного хлопця паралізувало після невдалого стрибка у воду на пляжі, де заборонено купатися. Про це передає "Сегодня".
Журналісти постилии 20-річного Артура в лікарні. Він після стрибка з обриву лежить паралізований і заново вчиться ворушити пальцями.
"Іноді плавати набридає, хочеться звідкись пострибати. Невдало відштовхнувся і погано увійшов у воду", – розповів про свій вчинок екстремал.
Лікарі діагностували у нього забій шийного хребця. Через це хлопцю паралізувало майже все тіло.
"Прогнози давали нульові. Потім медики повідомили, що у нього пальці поворухнулися. Сказали, що це диво", – розповіла бабуся травмованого хлопця Лідія Амброзайтес.
Лікарі поставили Артуру штучні шийні хребці - з титану. Спинний мозок, за словами медиків, не вражений. Тим не менш, щоб знову встати на ноги, хлопцеві чекають роки реабілітації.
"Травма важка, і відновлення за строками буде тривалим", – прогнозує Оксана Щитник, завідуюча неврологічним відділенням обласної лікарні №5.
Лікарі кажуть, що з подібними травмами до лікарні щороку надходять десятки людей. Медики попереджають, що подібні травми прирікають людей на інвалідність.
"З великою швидкістю летять у воду і не розуміють, що саме цими речами можуть нанести собі травми", – зазначив Максим Гриценко, начальник рятувально-водолазної служби.
Тож рятувальники закликають купатися тільки в дозволених місцях і дотримуватись правил безпеки на водоймах.
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