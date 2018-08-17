"Из отдыхающих только мухи": в сети высмеяли закат курортного сезона в Крыму (фото)

Фото: Пляж в Евпатории (twitter.com/KrimRt)

Туристов на пляжах практически не видно

В сети появились фото "конца" курортного сезона на территории одного из городов в аннексированном украинском Крыму. Соответствующие фото опубликованы на сайте uastreaming.net.

Так, на пляжах оккупированной Феодосии практически нет отдыхающих – на кадрах можно заметить лишь несколько человек. Это стало причиной насмешек со стороны пользователей сети.

Фото: закат курортнго сезона в Крыму (facebook.com/uastreaming)

"Не сезон. Сезон в следующем году будет. Ну, или потом когда-то", - сказала пользователь Оксана Хлюстина.

"Из отдыхающих только мухи", - уточнил юзер Андрей Сухраков.

"Наверно, работают в шахтах и на тракторах", - подчеркнул пользователь Юрий Лашин.

"Туристы просто спрятались от такого сервиса", - сказала пользователь Ирина Кузьменко.

"вот так выглядит русская весна в Крыму", - утверждает юзер Роман Голенко.

"Все понятно. Умные не едут отдыхать в серую зону. Кстати, обратите внимание – полоса пляжа ограждена каким-то забором", - подчеркнул пользователь Александр Черновец.

Фото: скриншот комментариев (facebook.com/uastreaming)

Кстати, Киевский театр юного зрителя зарабатывает на россиянах, выступая в аннексированном Крыму.

Напомним, ранее разгорелся скандал из-за высказываний о Крыме известной певицы Лаймы Вайкуле. На пресс-конференции в Одессе артистка сообщила, что не поедет в Крым, даже если ее туда пригласят для выступлений.

Позже Лайма Вайкуле объяснила, что готова посетить аннексированный Крым, но только после того, как снимут санкции.

Возле посольства России активисты требовали расследовать дела похищенных граждан Украины в Крыму (video.rbc.ua)