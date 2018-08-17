"З відпочивальників тільки мухи": в мережі висміяли захід курортного сезону в Криму (фото)

Фото: Пляж в Євпаторії (twitter.com/KrimRt)

Туристів на пляжах практично не видно

У мережі з'явилися фото "кінця" курортного сезону на території одного з міст у анексованому українському Криму. Відповідні фото опубліковані на сайті uastreaming.net.

Так, на пляжах окупованої Феодосії практично немає відпочивальників – на кадрах можна помітити лише кілька людей. Це стало причиною насмішок з боку користувачів мережі.

Фото: захід курортнго сезону в Криму (facebook.com/uastreaming)

"Не сезон. Сезон в наступному році буде. Ну, або потім коли-сь", - сказала користувач Оксана Хлюстина.

"З відпочивальників тільки мухи", - уточнив юзер Андрій Сухраков.

"Мабуть, працюють у шахтах та на тракторах", - підкреслив користувач Юрій Лашин.

"Туристи просто сховалися від такого сервісу", - сказала користувач Ірина Кузьменко.

"Ось так виглядає російська весна в Криму", - стверджує юзер Роман Голенко.

"Все зрозуміло. Розумні не їдуть відпочивати в сіру зону. До речі, зверніть увагу – смуга пляжу огороджена якимось парканом", - підкреслив користувач Олександр Черновец.

Фото: скріншот коментарів (facebook.com/uastreaming)

До речі, Київський театр юного глядача заробляє на росіянах, виступаючи в анексованому Криму.

Нагадаємо, раніше розгорівся скандал через висловлювання про Крим відомої співачки Лайми Вайкуле. На прес-конференції в Одесі артистка повідомила, що не поїде в Крим, навіть якщо її туди запросять для виступів.

Пізніше Лайма Вайкуле пояснила, що готова відвідати анексований Крим, але тільки після того, як знімуть санкції.

Біля посольства Росії активісти вимагали розслідувати справи викрадених громадян України в Криму (video.rbc.ua)