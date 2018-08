"Выходные удались": сеть рассмешила одесситка, которую увозили с пляжа на тачке (фото)

Фото: (pixabay.com/Yevhen1971)

Девушка находилась в бессознательном состоянии

В понедельник, 20 августа около 7:20 с пляжа Аркадия на тачке вывозили жительницу Одессы в бессознательном состоянии. По предварительной информации девушка была пьяна и с помощью тачки ее пытались довезти до такси. В Instagram в сообществе "Одесса Инфо" пользователи активно обсуждают неожиданный способ покинуть пляж.

Фотография пьяной одесситки, которую утром вывозили при помощи грузовой тачки с пляжа "Аркадия", вызвала фурор в сети. И, если одесситы, которые комментировали фото ничего экстраординарного не нашли, то подписчики из других городов удивлялись. В комментариях также сообщатся, что девушка была позднее замечена возле магазина "Дом мебели".

Фото: (instagram.com/odessa_info)

Большинство юзеров просто посмеялись с ситуации и не придали огромного значения случившемуся.

"Сегодня на дом мебели лежала на лавочке, доблестные полисмены забрали ее", "Выходные удались", "Уноси готовенького", "best of the best !!!", "Устала, что", "Uber для тех у кого денег мало", — пишут в комментариях.

Другие пользователи не нашли повода для забавы и даже пожалели девушку. Многие считают, что ей могли что-то добавить в напиток, в результате чего она находилась в бессознательном состоянии.

"Вообще не смешно ... в каком-то клубе что-то подмешали, и сумку украли", " Бедняга она. Ей будет плохо и стыдно. Могли подмешать что-то. Или не рассчитала силы!", "Пипец. И смех и грех", "Вот тут почти всем ржачно, а никто же не знает, что случилось на самом деле-то..., может ей подмешали что, обокрали и изнасиловали... ну, впрочем, наш народ как всегда — не помогут, а поржут и пройдут мимо", — пишут возмущенные пользователи.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/odessa_info

Видео: (video.rbc.ua)