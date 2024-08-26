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Дети, пострадавшие от войны в Украине, учатся справляться с травмой: СМИ рассказали о "Блогер Кемп" Фонда Ахметова

Фото: СМИ рассказали о "Блогере Кэмпе" Фонда Ахметова (пресс-служба фонда)
Автор: Александр Мороз

"Блогер Кемп" на Закарпатье в формате детского лагеря обеспечивает оздоровление, отдых и психологическую помощь ребятам, пострадавшим от войны в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Sun.

"Важно, чтобы дети могли чувствовать себя детьми. Главная цель нашей программы – дать им чувство детства, позволить им снова почувствовать себя живыми", - объясняет Ольга Фролова, психологиня Фонда Рината Ахметова.

Отмечается, что в рамках "Блогера Кемп" дети, пострадавшие в результате войны в Украине, проходят восстановление на переменах, где могут общаться со сверстниками, оздоравливаться и получать квалифицированную поддержку психологов Фонда.

Как отмечает Ольга Фролова, дети прибывают на смену в сложном психоэмоциональном состоянии, они почти не разговаривают. Но в течение пребывания на "Блогер Кемп" их состояние заметно меняется к лучшему – даже начинают заводить разговоры с незнакомыми людьми.

По ее словам, трагедия в том, что украинские дети нормализуют войну в собственном осознании. Но война не есть и не должна быть нормой.

В изменениях "Блогер Кемп" принимают участие дети из самых незащищенных категорий: это сироты и полусироты, дети на попечении; дети, которые были незаконно вывезены в Россию и удалось вернуть в Украину; дети, потерявшие родителей во время войны; дети, имеющие психологические травмы и нуждающиеся в социализации и т.д.

Около 5 тысяч детей, пострадавших от войны, получили отдых, оздоровление и психологическую помощь в детском лагере на Закарпатье в рамках проекта "Ринат Ахметов - Детям. Мирный отдых детям Украины".

За 19 лет по программе "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 млн детей Украины.

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Ринат Ахметов