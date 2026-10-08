Можно ли заготавливать дрова самостоятельно в 2026 году: разрешения, запреты и штрафы

Можно ли самостоятельно рубить деревья на дрова

Самовольно рубить деревья в лесу для заготовки дров нельзя. Использование лесных ресурсов на выделенном лесном участке осуществляется на основании специального разрешения – лесорубного или лесного билета.

Гослесагентство прямо отмечает, что самозаготовка населением срубленной древесины в лесу не разрешается. В то же время граждане могут без специального разрешения собирать для собственного потребления, в частности, дикорастущие травянистые растения, цветы, ягоды, орехи и грибы. Заготовка древесины к такому использованию лесных ресурсов не относится.

То есть рядовой гражданин не может просто прийти с пилой в лес и самостоятельно заготовить себе дрова.

А если дерево уже упало или засохло

Здесь часто возникает ошибочное мнение: если дерево никто не рубил, а оно само упало или уже засохло, его можно забрать.

Однако сам факт того, что дерево отмерло или лежит на земле, не дает автоматического права забирать его из леса. Госэкоинспекция объясняет, что самовольно забирать для собственных нужд дрова, сухостой, поваленные деревья, хворост или большие ветви нельзя.

Поэтому обнаруженный в лесу сухой ствол не становится автоматически "ничейным". Это касается и деревьев, поваленных ветром или бурей.

Если человек хочет забрать такую древесину, сначала нужно выяснить, кому принадлежит лесной участок, кто является его постоянным лесопользователем и разрешена ли там соответствующая заготовка.

Какой штраф грозит за незаконную вырубку

За незаконную вырубку или повреждение деревьев и кустарников, а также перевозку или хранение незаконно срубленных деревьев предусмотрена административная ответственность.

Согласно статье 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях, для граждан штраф составляет от 30 до 60 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 510 до 1020 гривен. Для должностных лиц - от 2550 до 5100 гривен.

Однако административный штраф - не всегда единственное финансовое последствие. Отдельно может возникнуть необходимость возместить ущерб, причиненный лесным ресурсам, размер которого зависит от конкретного нарушения.

Поэтому 510-1020 гривен не следует воспринимать как универсальный "штраф за дрова". Ответственность зависит от того, что именно сделал человек и какой вред был нанесен.

Когда может наступить уголовная ответственность

В более серьезных случаях дело может не ограничиться административной ответственностью.

Статья 246 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за незаконную вырубку деревьев или кустарников, а также незаконную перевозку, хранение или сбыт незаконно срубленной древесины при определенных законом обстоятельствах, в частности, если такими действиями причинен существенный вред.

Отдельно предусмотрена ответственность в зависимости от обстоятельств правонарушения, в частности, за повторные или совершенные группой лиц действия и правонарушения на отдельных охраняемых территориях.

То есть не каждый случай самовольной заготовки древесины автоматически является уголовным правонарушением - значение имеют конкретные обстоятельства и последствия.

Кому разрешен бесплатный сбор древесины

В то же время есть важное исключение из общего правила.

Для населения определенных территорий, где ведутся или велись боевые действия, предусмотрен специальный порядок безвозмездного самостоятельного сбора топливной древесины для бытовых нужд домохозяйств. Он установлен постановлением Кабинета Министров Украины №861 от 30 июля 2024 года, которое остается в силе.

Однако это не означает, что жители таких территорий могут самостоятельно рубить деревья или уносить древесину из любого леса.

Речь идет о сборе порубочных остатков на определенных лесных участках. Он должен происходить в безопасных условиях, в установленные дни и часы и при обязательном присутствии представителя постоянного лесопользователя или владельца леса.

Поэтому возможность такого сбора и конкретный порядок для своей местности нужно уточнять в соответствующей громаде и у постоянного лесопользователя.

Как законно приобрести дрова и проверить древесину

Если дрова покупают, следует обращать внимание на их происхождение и сопроводительные документы.

Законность перевозки древесины можно проверить через систему ЛИАЦ. Для этого достаточно ввести номер транспортного средства. Система показывает дату и номер товарно-транспортной накладной, информацию о лесопользователе и получателе, автомобиле, объеме древесины и другие данные.

Также следует обратить внимание на маркировку древесины. Бирки могут устанавливать как на отдельные бревна, так и на целую партию. Второй вариант, в частности, применяется для менее ценной продукции – дров и круглых лесоматериалов низших классов качества.

Таким образом, самовольно рубить деревья или просто забирать поваленный сухостой из леса нельзя. В то же время для населения определенных территорий боевых действий существует специальный механизм безвозмездного сбора топливной древесины по установленным правилам.