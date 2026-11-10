Безопасно ли оставлять смартфон на зарядке на всю ночь: объяснение экспертов

Можно ли оставлять смартфон на зарядке до утра

Современные смартфоны оснащены системами управления питанием, которые контролируют процесс зарядки. Когда аккумулятор достигает максимального уровня заряда, устройство прекращает активную зарядку, поэтому батарея не продолжает бесконтрольно накапливать энергию.

Как объясняет Apple, iPhone автоматически прекращает зарядку после достижения полного заряда. Если уровень заряда впоследствии снизится, процесс может возобновиться для его поддержания.

То есть оставлять исправный современный смартфон подключенным к зарядному устройству на протяжении ночи обычно можно. Но это не означает, что такая привычка вообще не влияет на состояние аккумулятора.

Литий-ионные батареи постепенно стареют даже при правильном использовании. На скорость этого процесса влияют температура, количество циклов зарядки и продолжительность пребывания аккумулятора на высоком уровне заряда.

Именно поэтому производители смартфонов разработали специальные функции, которые помогают уменьшить износ батареи.

Что рекомендует Apple для сохранения аккумулятора

Apple объясняет, что на срок службы аккумулятора влияют не только циклы зарядки, но и температура, а также особенности использования устройства.

В совместимых моделях iPhone доступна функция "Оптимизированная зарядка". Она анализирует привычный график пользователя и может задерживать зарядку выше 80%, чтобы смартфон достигал 100% ближе к моменту, когда его обычно отключают от сети.

Например, если человек регулярно оставляет телефон на зарядке перед сном и отключает его утром, система может учитывать этот режим.

В рекомендациях по продлению срока службы аккумулятора Apple также обращает внимание на температурный режим.

Компания отмечает, что особенно нежелательно использовать и заряжать устройство при температуре окружающей среды выше 35°C, поскольку это может необратимо сокращать ресурс батареи.

Если смартфон нагревается во время зарядки, производитель также советует обратить внимание на чехол. В некоторых случаях его стоит снять, чтобы устройство лучше охлаждалось.

Что советует Samsung

Samsung также подчеркивает, что длительное пребывание аккумулятора на максимальном уровне заряда может ускорять его старение.

Для уменьшения такого воздействия в совместимых смартфонах Galaxy предусмотрена функция Battery protection - защита аккумулятора.

На официальном сайте Samsung производитель объясняет, как работают три режима защиты батареи в One UI 6.1:

Basic (Базовый) - зарядка прекращается после достижения 100% и возобновляется, когда уровень снижается до 95%.

Adaptive (Адаптивный) - во время сна смартфон использует ограничение заряда, а ближе к пробуждению переходит в обычный режим.

Maximum (Максимальный) - зарядка прекращается после достижения 80%.

Такие настройки особенно полезны людям, которые регулярно оставляют телефон подключенным к сети на несколько часов.

Что на самом деле вредит аккумулятору смартфона

Ночная зарядка сама по себе не обязательно приводит к быстрому ухудшению состояния батареи. Гораздо большее значение имеют условия, в которых заряжается устройство.

1. Перегрев аккумулятора

Высокая температура ускоряет химическое старение литий-ионных батарей. Особенно нежелательно оставлять смартфон под прямыми солнечными лучами или накрывать его во время зарядки.

Не стоит класть телефон под подушку или одеяло, поскольку это препятствует отводу тепла.

2. Длительное пребывание на 100% заряда

Если аккумулятор регулярно остается полностью заряженным в течение длительного времени, это может постепенно влиять на его ресурс.

Именно для уменьшения такой нагрузки производители предлагают оптимизированную зарядку и ограничение максимального уровня заряда.

3. Поврежденные зарядные устройства

Неисправные кабели, адаптеры с поврежденным корпусом и некачественные аксессуары могут вызывать перегрев и создавать риски для безопасности.

Поэтому стоит использовать исправные зарядные устройства, соответствующие требованиям производителя смартфона.

4. Зарядка при экстремальных температурах

Сильная жара и мороз могут негативно влиять на работу аккумулятора.

В частности, при слишком низкой температуре смартфон может временно ограничивать зарядку, а при высокой - снижать ее скорость или приостанавливать процесс для защиты батареи.

Как правильно заряжать телефон ночью

Чтобы уменьшить износ аккумулятора и избежать лишнего нагрева, стоит придерживаться нескольких правил: