Чи безпечно залишати смартфон на зарядці на всю ніч: пояснення експертів

Чи можна залишати смартфон на зарядці до ранку

Сучасні смартфони обладнані системами керування живленням, які контролюють процес заряджання. Коли акумулятор досягає максимального рівня, пристрій припиняє активне заряджання, тому батарея не продовжує безконтрольно накопичувати енергію.

Як пояснює Apple, iPhone автоматично припиняє заряджання після досягнення повного заряду. Якщо рівень заряду згодом знизиться, процес може відновитися для його підтримання.

Тобто, залишати справний сучасний смартфон підключеним до зарядного пристрою протягом ночі зазвичай можна. Але це не означає, що така звичка взагалі не впливає на стан акумулятора.

Літій-іонні батареї поступово старіють навіть за правильного використання. На швидкість цього процесу впливають температура, кількість циклів заряджання та тривалість перебування акумулятора на високому рівні заряду.

Саме тому виробники смартфонів розробили спеціальні функції, які допомагають зменшувати зношування батареї.

Що рекомендує Apple для збереження акумулятора

Apple пояснює, що на термін служби акумулятора впливають не лише цикли заряджання, а й температура та особливості використання пристрою.

У сумісних моделях iPhone доступна функція "Оптимізоване заряджання". Вона аналізує звичний графік користувача та може затримувати заряджання понад 80%, щоб смартфон досягав 100% ближче до моменту, коли його зазвичай відключають від мережі.

Наприклад, якщо людина регулярно залишає телефон на зарядці перед сном і відключає його вранці, система може враховувати цей режим.

У рекомендаціях щодо продовження терміну служби акумулятора Apple також звертає увагу на температурний режим.

Компанія зазначає, що особливо небажано використовувати та заряджати пристрій за температури навколишнього середовища понад 35°C, оскільки це може незворотно скорочувати ресурс батареї.

Якщо смартфон нагрівається під час заряджання, виробник також радить звернути увагу на чохол. У деяких випадках його варто зняти, щоб пристрій краще охолоджувався.

Що радить Samsung

Samsung також наголошує, що тривале перебування акумулятора на максимальному рівні заряду може прискорювати його старіння.

Для зменшення такого впливу в сумісних смартфонах Galaxy передбачена функція Battery protection - захист акумулятора.

На офіційному сайті Samsung виробник пояснює, як працюють три режими захисту батареї в One UI 6.1:

Basic (Базовий) - заряджання припиняється після досягнення 100% і відновлюється, коли рівень знижується до 95%.

Adaptive (Адаптивний) - під час сну смартфон використовує обмеження заряду, а ближче до пробудження переходить до звичайного режиму.

Maximum (Максимальний) - заряджання припиняється після досягнення 80%.

Такі налаштування особливо корисні людям, які регулярно залишають телефон підключеним до мережі на кілька годин.

Що насправді шкодить акумулятору смартфона

Нічне заряджання саме по собі не обов'язково призводить до швидкого погіршення стану батареї. Значно більше значення мають умови, за яких заряджається пристрій.

1. Перегрів акумулятора

Висока температура прискорює хімічне старіння літій-іонних батарей. Особливо небажано залишати смартфон під прямими сонячними променями або накривати його під час заряджання.

Не варто класти телефон під подушку чи ковдру, оскільки це перешкоджає відведенню тепла.

2. Тривале перебування на 100% заряду

Якщо акумулятор регулярно залишається повністю зарядженим протягом тривалого часу, це може поступово впливати на його ресурс.

Саме для зменшення такого навантаження виробники пропонують оптимізоване заряджання та обмеження максимального рівня заряду.

3. Пошкоджені зарядні пристрої

Несправні кабелі, адаптери з пошкодженим корпусом та неякісні аксесуари можуть спричиняти перегрівання й створювати ризики для безпеки.

Тому варто використовувати справні зарядні пристрої, які відповідають вимогам виробника смартфона.

4. Заряджання за екстремальних температур

Сильна спека та мороз можуть негативно впливати на роботу акумулятора.

Зокрема, за надто низької температури смартфон може тимчасово обмежувати заряджання, а за високої - зменшувати його швидкість або призупиняти процес для захисту батареї.

Як правильно заряджати телефон уночі

Щоб зменшити зношування акумулятора та уникнути зайвого нагрівання, варто дотримуватися кількох правил: