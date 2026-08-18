Почему горчат огурцы на вашей грядке: главные ошибки, которые вы допускаете и как их исправить

Огурцам не хватает воды

Одна из самых распространенных причин - нерегулярный полив. Если почва постоянно пересыхает, а затем растение получает большое количество воды, для него это стресс.

В жаркую погоду следите, чтобы земля оставалась умеренно влажной. Поливать лучше регулярно, а не ждать, пока листья начнут увядать. Воду лучше использовать теплую и лить ее под корень.

Солнца многовато

Огурцы любят свет, но сильная жара может отрицательно сказаться на вкусе плодов. Это особенно актуально во время длительных периодов высоких температур.

Если грядка целый день находится под палящим солнцем, в самые жаркие часы растения можно частично притенить. Также поможет мульчирование почвы - оно позволяет дольше удерживать влагу у корней.

Погода постоянно меняется

Холодные ночи после жарких дней, резкие перепады температуры и сильный ветер тоже могут стать стрессом для огурцов.

Поэтому в периоды резкого похолодания теплолюбивые растения следует дополнительно защищать. А в теплице важно следить за температурой и проветривать ее, когда воздух слишком нагревается.

Не забывайте о питании

Бедная почва может также влиять на развитие растений. Огурцам нужны питательные вещества в течение всего сезона, особенно когда они активно растут и плодоносят.

Но больше удобрений не означает лучший вкус. Подкормку следует проводить умеренно и в соответствии с потребностями растения.

Виноват может быть сам сорт

Иногда огородник делает все правильно, но огурцы все равно немного горчат. Причина может быть в генетических особенностях сорта.

Поэтому, если вы регулярно сталкиваетесь с такой проблемой, в следующем сезоне следует выбрать сорта или гибриды, имеющие генетически пониженное образование кукурбитацина.

А если огурец уже горький?

Полностью убрать горечь из плода не всегда возможно. Поскольку кукурбитацин часто накапливается ближе к кожуре и концу огурца, очищение плода может частично улучшить вкус.

А вот для будущего урожая самое важное - не допускать сильного пересыхания почвы, защищать растения от экстремальной жары и резких перепадов температуры.

И еще один простой совет: собирайте огурцы регулярно, не позволяя им долго оставаться на кнутах. Это помогает растению продолжать формировать новые плоды.