Почему фары запотевают изнутри

Основная проблема состоит в том, что современные фары не полностью герметические: в них предусмотрены вентиляционные каналы или клапаны, которые выравнивают давление. Через них воздух попадает внутрь и выходит наружу.

Когда влажный воздух контактирует с холодной поверхностью фары, образуется конденсат. Преимущественно это случается:

после дождя, снега или мойки автомобиля;

при резком перепаде температур;

после ночной стоянки на холоде;

при частых коротких поездках во влажную погоду.

Как объясняет производитель автомобильной оптики HELLA, легкий туман обычно исчезает после поездки, когда фара нагревается и влага постепенно улетучивается.

Как самостоятельно убрать конденсат из фар

Если внутри только легкий туман без больших капель и луж, попробуйте следующие способы.

Проедьтесь с включенным светом.

При работе фары нагреваются, а вентиляционная система помогает выводить влагу. В техническом бюллетене Volkswagen указано, что при обычном конденсате поверхность должна очиститься примерно после 30 минут работы света. Время может зависеть от конструкции погоды и фары.

Проверьте заднюю крышку фары.

Если после замены лампочки или другого обслуживания фара начала регулярно запотевать, осмотрите заднюю крышку. Она должна быть установлена ровно и плотно закрыта. Убедитесь, что резиновый уплотнитель не перекошен, не порван и не выпал из посадочного места.

Осмотрите вентиляционные отверстия.

Найдите вентиляционные каналы или резиновые трубки на корпусе фары. Проверьте, не забиты ли они грязью, листьями или насекомыми. На автомобильном форуме Car Talk водителям также советуют проверять резиновую вентиляционную трубку: внутри может скапливаться мусор, препятствующий циркуляции воздуха.

Что очень важно - не стоит собственноручно прокалывать клапаны, расширять отверстия или снимать мембраны.

Если производитель позволяет - снимите заднюю пылезащитную крышку для просушки.

В некоторых моделях предусмотрена следующая процедура: крышку снимают, автомобиль оставляют в проветриваемом месте, а свет включают на время, указанное в инструкции. К примеру, в бюллетене Kia для отдельных моделей рекомендуется просушка в течение 30 минут с работающим двигателем и включенными фарами. После этого крышку нужно обязательно вернуть на место.

Не применяйте этот способ наугад: если конструкция фары не подразумевает такого обслуживания, лучше ограничиться проверкой внешних элементов.

Когда конденсат в фаре - признак неисправности

Есть несколько сигналов, что влага попадает внутрь из-за повреждения:

на стекле появляются большие капли, которые не исчезают;

на дне корпуса собирается вода;

фара запотевает снова после каждой мойки или дождя;

конденсат не исчезает даже после продолжительной работы света;

внутри заметны следы коррозии или перестает работать лампа.

В таком случае следует проверить корпус на трещины, стыки между стеклом и корпусом, заднюю крышку, уплотнители и вентиляцию. Именно эти места HELLA рекомендует осматривать при диагностике фар с избыточным количеством влаги.

Если внутри стоит вода, лучше обратиться на СТО: может потребоваться герметизация или замена поврежденного элемента.

Чего точно не стоит делать

Не грейте фару строительным феном. Так можно повредить пластик, уплотнители и внутренние элементы.

Не заливайте внутрь силикон или герметик наугад. Для начала нужно найти место проникновения воды, а не просто закрыть все стыки.

Не сверлите дополнительные отверстия. Это может нарушить защиту оптики от пыли и воды.

Не оставляйте фару открытой после просушивания. Через незакрытую крышку внутрь будут попадать пыль и влага.

В заключение подчеркнем: если вы заметили в фаре легкий "туман" - эта проблема не является критической. Однако, если внутри появилась вода или конденсат постоянно возвращается, важно устранить причину, а не просто временно просушить оптику.