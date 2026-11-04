День защиты детей 2026: почему в Украине перенесли праздник и какая теперь дата

Когда День защиты детей в 2026 году

В 2026 году День защиты детей в Украине будут отмечать 20 ноября, в пятницу. Эта дата является официальной с 2025 года. Ранее украинцы ежегодно отмечали праздник 1 июня, однако теперь он совпадает со Всемирным днем ребенка.

Новую дату закрепили указом Президента Украины от 30 мая 2025 года №355/2025. Документ отменил предыдущий указ 1998 года, которым День защиты детей был установлен на начало лета.

Важно, что изменение даты не означает отмену самого праздника. День защиты детей остается официальной датой, посвященной правам, безопасности и благополучию самых юных граждан.

Почему День защиты детей перенесли с 1 июня

Главная причина переноса - стремление отмечать День защиты детей вместе с международным сообществом.

В президентском указе отмечается, что решение направлено на утверждение защиты детства как общенационального приоритета, усиление международного сотрудничества и реализацию положений Конвенции ООН о правах ребенка.

Дата 20 ноября имеет особое историческое значение. Именно в этот день были приняты два важных международных документа:

20 ноября 1959 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка.

20 ноября 1989 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах ребенка, которая определяет основные международные стандарты защиты детей.

По информации Офиса Президента, традиция отмечать День защиты детей 1 июня была распространена преимущественно в странах социалистического лагеря.

В Украине эту дату официально закрепили в 1998 году. После изменения законодательства в 2025 году украинский праздник приурочили ко Всемирному дню ребенка.

Чем Всемирный день ребенка отличается от прежнего праздника 1 июня

Всемирный день ребенка, который отмечают 20 ноября, посвящен прежде всего правам детей и необходимости обеспечивать их соблюдение.

По информации ЮНИСЕФ, этот день является международным поводом привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются дети, и дать им возможность высказаться о собственных потребностях и будущем.

Во время тематических мероприятий поднимают вопросы доступа к образованию, медицинской помощи, защиты от насилия и дискриминации.

Важной частью международной традиции является привлечение самих детей к обсуждениям и общественным инициативам. Они могут рассказывать о проблемах, которые их волнуют, и предлагать собственные решения.

Прежняя дата 1 июня также была посвящена защите детства. Однако перенос украинского праздника на 20 ноября позволил объединить его с международной кампанией, непосредственно связанной с Конвенцией ООН о правах ребенка.

О каких правах детей напоминает этот праздник

Конвенция ООН о правах ребенка определяет основные права, которые должны обеспечиваться каждому ребенку независимо от его происхождения, пола, состояния здоровья или других обстоятельств.

Среди них:

Право на жизнь и безопасность. Дети должны быть защищены от насилия, эксплуатации и опасных условий.

Право на образование. Каждый ребенок имеет право учиться и развивать свои способности.

Право на медицинскую помощь. Государство должно содействовать доступу детей к необходимым медицинским услугам.

Право на семейную заботу. Ребенок имеет право на заботу и поддержку, а решения, касающиеся его, должны учитывать его наилучшие интересы.

Право на отдых и досуг. Игры, творчество и отдых являются важной частью детства.

Право выражать собственное мнение. Детей должны выслушивать в вопросах, которые их касаются, с учетом их возраста и зрелости.

ЮНИСЕФ подчеркивает, что дети являются самостоятельными носителями прав, а не только лицами, нуждающимися в опеке взрослых.

Будет ли выходной на День защиты детей в 2026 году

Несмотря на официальный статус праздника, 20 ноября не является государственным нерабочим праздничным днем.

В 2026 году День защиты детей приходится на пятницу, поэтому для большинства работников с обычным пятидневным графиком это будет рабочий день. Отдельного дополнительного выходного в связи с этой датой законодательство не предусматривает.

Как отмечают День защиты детей в Украине и мире

В разных странах Всемирный день ребенка сопровождается образовательными кампаниями, встречами, творческими мероприятиями и обсуждениями вопросов детства.

По информации ЮНИСЕФ, одна из международных традиций - символическая подсветка известных зданий синим цветом, который ассоциируется с организацией и ее деятельностью.

Также в рамках кампаний детям предоставляют возможность временно выполнять символические роли в медиа, бизнесе и общественной жизни, чтобы привлечь внимание к их взглядам.

В Украине в этот день могут проводить уроки о правах ребенка, благотворительные инициативы, информационные кампании и мероприятия в поддержку семей.

Особое значение праздник имеет в условиях полномасштабной войны, когда многие украинские дети сталкиваются с вынужденным перемещением, перерывами в обучении, разлукой с родными и угрозами безопасности.

Поэтому 20 ноября является поводом не только говорить о правах детей, но и напоминать о необходимости их реальной защиты.