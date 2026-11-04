День захисту дітей 2026: чому в Україні перенесли свято і яка тепер дата

Коли День захисту дітей у 2026 році

У 2026 році День захисту дітей в Україні відзначатимуть 20 листопада, у п'ятницю. Ця дата є офіційною з 2025 року. Раніше українці щороку відзначали свято 1 червня, однак тепер воно збігається зі Всесвітнім днем дитини.

Нову дату закріпили указом Президента України від 30 травня 2025 року №355/2025. Документ скасував попередній указ 1998 року, яким День захисту дітей було встановлено на початок літа.

Важливо, що зміна дати не означає скасування самого свята. День захисту дітей залишається офіційною датою, присвяченою правам, безпеці та добробуту наймолодших громадян.

Чому День захисту дітей перенесли з 1 червня

Головна причина перенесення - прагнення відзначати День захисту дітей разом із міжнародною спільнотою.

У президентському указі зазначено, що рішення спрямоване на утвердження захисту дитинства як загальнонаціонального пріоритету, посилення міжнародної співпраці та реалізацію положень Конвенції ООН про права дитини.

Дата 20 листопада має особливе історичне значення. Саме цього дня були ухвалені два важливі міжнародні документи:

20 листопада 1959 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила Декларацію прав дитини.

20 листопада 1989 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила Конвенцію про права дитини, яка визначає основні міжнародні стандарти захисту дітей.

За інформацією Офісу Президента, традиція відзначати День захисту дітей 1 червня була поширена переважно в країнах соціалістичного табору.

В Україні цю дату офіційно закріпили у 1998 році. Після зміни законодавства у 2025 році українське свято приурочили до Всесвітнього дня дитини.

Чим Всесвітній день дитини відрізняється від колишнього свята 1 червня

Всесвітній день дитини, який відзначають 20 листопада, присвячений насамперед правам дітей та необхідності забезпечувати їхнє дотримання.

За інформацією ЮНІСЕФ, цей день є міжнародною нагодою привернути увагу до проблем, з якими стикаються діти, та надати їм можливість висловитися про власні потреби й майбутнє.

Під час тематичних заходів порушують питання доступу до освіти, медичної допомоги, захисту від насильства та дискримінації.

Важливою частиною міжнародної традиції є залучення самих дітей до обговорень і суспільних ініціатив. Вони можуть розповідати про проблеми, які їх хвилюють, та пропонувати власні рішення.

Колишня дата 1 червня також була присвячена захисту дитинства. Проте перенесення українського свята на 20 листопада дозволило поєднати його з міжнародною кампанією, безпосередньо пов'язаною з Конвенцією ООН про права дитини.

Які права дітей нагадує захищати це свято

Конвенція ООН про права дитини визначає основні права, які мають забезпечуватися кожній дитині незалежно від її походження, статі, стану здоров'я чи інших обставин.

Серед них:

Право на життя та безпеку. Діти повинні бути захищені від насильства, експлуатації та небезпечних умов.

Право на освіту. Кожна дитина має право навчатися та розвивати свої здібності.

Право на медичну допомогу. Держава повинна сприяти доступу дітей до необхідних медичних послуг.

Право на сімейне піклування. Дитина має право на турботу та підтримку, а рішення щодо неї повинні враховувати її найкращі інтереси.

Право на відпочинок і дозвілля. Ігри, творчість та відпочинок є важливою частиною дитинства.

Право висловлювати власну думку. Дітей мають вислуховувати в питаннях, які їх стосуються, з урахуванням їхнього віку та зрілості.

ЮНІСЕФ наголошує, що діти є самостійними носіями прав, а не лише особами, які потребують опіки дорослих.

Чи буде вихідний на День захисту дітей у 2026 році

Попри офіційний статус свята, 20 листопада не є державним неробочим святковим днем.

У 2026 році День захисту дітей припадає на п'ятницю, тому для більшості працівників зі звичайним п'ятиденним графіком це буде робочий день. Окремого додаткового вихідного через цю дату законодавство не передбачає.

Як відзначають День захисту дітей в Україні та світі

У різних країнах Всесвітній день дитини супроводжується освітніми кампаніями, зустрічами, творчими заходами та обговореннями питань дитинства.

За інформацією ЮНІСЕФ, одна з міжнародних традицій - символічне підсвічування відомих будівель синім кольором, який асоціюється з організацією та її діяльністю.

Також у межах кампаній дітям надають можливість тимчасово виконувати символічні ролі в медіа, бізнесі та громадському житті, щоб привернути увагу до їхніх поглядів.

В Україні цього дня можуть проводити уроки про права дитини, благодійні ініціативи, інформаційні кампанії та заходи на підтримку родин.

Особливе значення свято має в умовах повномасштабної війни, коли багато українських дітей стикаються з вимушеним переміщенням, перервами в навчанні, розлукою з рідними та загрозами безпеці.

Тому 20 листопада є нагодою не лише говорити про права дітей, а й нагадувати про необхідність їхнього реального захисту.