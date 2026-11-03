Уход за яблонями в ноябре: полив, обрезка и подготовка к зиме

Что нужно убрать под яблонями в ноябре

После завершения плодоношения следует очистить территорию вокруг деревьев от опавших яблок, сорняков и листьев с признаками заболеваний.

Особое внимание следует уделить деревьям, которые в течение сезона болели паршей. Возбудитель этого грибкового заболевания способен зимовать в опавших листьях, а весной распространяться на молодые побеги и плоды.

В материале Университета Миннесоты объясняют, что ускоренное разложение зараженных листьев помогает уменьшить количество спор грибка, которые сохраняются до следующего сезона.

Поэтому в ноябре рекомендуется:

Собрать опавшие яблоки, особенно гнилые и поврежденные.

Убрать листья с признаками грибковых заболеваний.

Снять с веток засохшие и мумифицированные плоды.

Удалить сорняки прямо у ствола.

Опавшие листья можно собрать для компостирования или измельчить газонокосилкой, чтобы ускорить ее разложение. Если листья заражены, для компостирования важно обеспечить условия, при которых растительные остатки хорошо разложатся.

Нужно ли поливать яблони в ноябре

Полив в конце осени зависит от погоды. Если дождливый ноябрь, а земля остается влажной, дополнительная вода деревьям не нужна.

По рекомендациям Университета Мэриленда перед поливом следует проверять влажность грунта на глубине примерно 15 см.

Для этого можно осторожно совершить небольшое углубление садовой лопаткой и проверить землю на ощупь.

Если почва сухая, а продолжительных дождей не было, яблоню следует полить. Воду нужно подавать медленно, чтобы она проникала вглубь земли, а не стекала по поверхности.

Важно учитывать несколько правил:

Взрослые яблони поливают по всей корневой зоне, а не только у ствола.

Молодые саженцы нуждаются в особом внимании, поскольку их корневая система еще развивается.

На тяжелых глинистых почвах вода задерживается дольше песчаных.

Если земля промерзла или у дерева застаивается вода, поливать ее не нужно.

Осенью главное не количество поливов, а достаточная влажность почвы перед промерзанием.

Как правильно мульчировать яблони перед зимой

Мульчирование помогает сохранять влагу в почве и уменьшает резкие колебания температуры у корней.

Специалисты Университета штата Колорадо рекомендуют использовать органическую мульчу, в частности, древесную щепу и измельченную кору.

Как правильно замульчировать яблоню:

Уберите сорняки и лишние остатки вокруг дерева. Распределите мульчу по поверхности грунта слоем примерно 7-10 см. Оставьте около 15 см свободного пространства вокруг ствола. Убедитесь, что мульча не касается коры.

Не стоит насыпать материал высокой кучей у ствола. Из-за постоянного накопления влаги кора может повреждаться, а толстый слой мульчи способен препятствовать поступлению воды и воздуха в почву.

Если яблоня уже замульчирована, достаточно проверить толщину слоя и при необходимости добавить материал.

Как защитить молодые яблони от морозов и грызунов

Молодые яблони особенно уязвимы к зимним повреждениям. Опасность представляют не только сильные морозы, но и резкие колебания температуры.

В солнечные зимние дни ствол может нагреваться, а после заката быстро охлаждаться. Это способно повлечь за собой образование морозобойных трещин на коре.

В ноябрьских рекомендациях Университета Миннесоты советуют защищать молодые деревья светлыми кожухами, отражающими солнечные лучи.

Для защиты яблонь следует:

Установите вокруг ствола металлическую сетку от грызунов.

Углубите ее нижний край в землю примерно на 5-8 см.

Оставить промежуток между сеткой и корой, чтобы не повредить дерево.

Учитывать высоту грядущего снежного покрова, если в сад могут попадать зайцы.

Не рекомендуется использовать плотные темные материалы для обертывания ствола, так как они могут сильно нагреваться на солнце.

Взрослые зимостойкие яблони обычно не нуждаются в укрытии всей кроны. Однако защита ствола от животных может понадобиться деревьям любого возраста.

Можно ли обрезать яблони в ноябре

Ноябрь не всегда подходит для обрезки яблонь, особенно в регионах с морозными зимами.

По рекомендациям Университета штата Айова лучше всего проводить основную обрезку в конце зимы или в начале весны, пока дерево еще находится в состоянии покоя.

Ранняя зимняя обрезка может повышать риск повреждения древесины морозами.

Поэтому в ноябре лучше осмотреть крону и определить, какие ветки нужно убрать.

Особое внимание обращают на:

Сухие, поломанные и больные ветви.

Побеги, которые перекрещиваются и трутся друг о друга.

Ветви, растущие внутрь кроны и загущающие ее.

Сильные вертикальные побеги, мешающие правильному формированию дерева.

Сломанные ветви, представляющие опасность, можно удалить раньше. Однако масштабное формирование кроны лучше перенести на конец зимы, когда минует риск сильнейших морозов.

Особенно осторожно нужно обрезать молодые яблони. Чрезмерное удаление побегов может задержать начало плодоношения.

Нужно ли подкармливать яблони в ноябре

Не каждая яблоня нуждается в осенней подкормке. Если дерево хорошо росло в течение сезона, имело здоровые листья и нормально плодоносило, дополнительные удобрения могут быть лишними.

В ответе специалистов Ask Extension объясняют, что молодые деревья не всегда нуждаются в удобрении. При нормальном росте питательных веществ в почве может быть достаточно.

Подкормку следует планировать с учетом состояния дерева и результатов анализа почвы.

Особенно осторожно нужно относиться к азотным удобрениям в конце сезона. Избыток азота в период активного роста может стимулировать появление новых побегов, которые не успеют должным образом подготовиться к морозам.

Если в течение сезона яблоня плохо росла, имела мелкие или пожелтевшие листья, следует выяснить причину. Это может свидетельствовать не только о нехватке питательных веществ, но и о проблемах с поливом, почвой или корневой системой.

Поэтому в ноябре не нужно вносить удобрения на всякий случай.

Можно ли сажать новые яблони в ноябре

Ноябрь может быть благоприятным периодом для высадки яблонь, если земля еще не промерзла и не переувлажнена.

По словам экспертов, осень является одним из лучших периодов для высадки листопадных деревьев.

Саженцы с открытой корневой системой высаживают в период покоя. До посадки их корни нужно защищать от пересыхания.

Как правильно посадить яблоню:

Выкопайте яму достаточной ширины, чтобы корни можно было свободно расправить. Установите саженец так, чтобы место перехода ствола в основные корни оставалось на уровне почвы. Засыпьте яму землей, не оставляя больших воздушных пустот. Полейте дерево после посадки, если почва не переувлажнена. Замульчивайте прикорневую зону, оставив ствол открытым.

У привитых яблонь также важно не углублять место прививки.

Если почва промерзла или после затяжных дождей остается чрезмерно мокрой, посадку лучше отложить до более благоприятных условий.

Для регионов с ранними сильными морозами весенняя высадка может быть более безопасным вариантом, особенно для молодых саженцев с открытыми корнями.