Ягоды винограда гниют прямо на лозе: 5 причин и как исправить ситуацию

Влажная и серая гниль

Одна из самых распространенных причин - серая гниль, которую вызывает гриб Botrytis cinerea. Особенно активно проблема развивается при влажной погоде, когда ягоды и гроздья долго не высыхают.

По данным Penn State Extension, прохладные температуры и влажные условия способствуют развитию серой гнили. Отдельные ягоды начинают размягчаться и загнивать, а впоследствии поражение может охватить всю кисть.

Что делать: поврежденные ягоды и кисти лучше убрать, чтобы они не стали источником дальнейшего распространения проблемы. Также следует проверить, не слишком ли загущенная лоза и достаточно ли быстро высыхают гроздья после дождя.

Ягоды трескаются

Трещины на кожуре открывают путь разным грибкам и микроорганизмам. Ягода может повредиться после резкого поступления влаги, из-за насекомых, птиц или механических травм.

Специалисты UC Agriculture and Natural Resources IPM отмечают, что поврежденные ягоды становятся особенно уязвимыми к разным возбудителям гнили. Причиной травмирования могут быть, в частности, насекомые, птицы, трещины во время роста ягод или повреждения, связанные с другими заболеваниями винограда.

Поэтому если на гроздьях уже появились потрескавшиеся ягоды, их лучше не оставлять надолго среди здоровых.

Кислая гниль и плодовые мушки

Если ягоды буреют, распадаются, из них вытекает сок, а от гроздья чувствуется запах, похожий на уксус, причиной может быть так называемая кислая гниль.

По информации Penn State Extension , к развитию этой проблемы могут быть причастны поврежденные ягоды, дрожжи, уксуснокислые бактерии и плодовые мушки. Насекомых привлекает сок поврежденных ягод, и это может помогать проблеме распространяться дальше по гроздьям.

В таком случае важно не оставлять гнилые ягоды на лозе и регулярно осматривать соседние гроздья.

Слишком густые листья

Когда гроздья постоянно находятся в плотных листьях, между ними хуже циркулирует воздух. После дождя или росы влага может дольше задерживаться на ягодах, создавая благоприятные условия для развития гнили.

Специалисты Penn State Extension отмечают, что улучшение циркуляции воздуха и уменьшение чрезмерного затенения помогают снизить риск развития некоторых видов гнили.

Однако сильно обнажать гроздья в конце сезона тоже не стоит: долго находившиеся в тени ягоды могут пострадать от резкого солнца.

Вы опоздали со сбором

Перезрелый виноград постепенно становится более мягким и уязвимым к повреждениям. Если ягоды уже начали трескаться или на отдельных гроздьях появились первые признаки гниения, ждать слишком долго может быть рискованно.

Особенно это важно при теплой и влажной погоде. В таких условиях гниль способна достаточно быстро переходить от отдельных ягод ко всей кисти.

Если большинство винограда уже созрело, лучше регулярно проверять гроздья и не оставлять здоровый урожай рядом с тем, который уже начал портиться.

Как уменьшить риск гниения

Чтобы проблема не повторилась в следующем году, стоит:

регулярно осматривать гроздья и убирать поврежденные ягоды;

не допускать сильного загущения лозы;

следить за вредителями, которые могут травмировать ягоды;

не оставлять на кусте перезрелые и гнилые гроздья;

учитывать погодные условия перед сбором урожая;

поддерживать нормальную циркуляцию воздуха вокруг гроздей.

Если виноград уже начал массово гнить, важно сначала определить характер проблемы. Серый пушистый налет, трещины, потемнение ягод или отчетливый уксусный запах могут указывать на разные причиныа значит, и подход к профилактике в будущем будет отличаться.