Вымойте шины и тщательно высушите

Перед хранением колеса нужно очистить от грязи, пыли, остатков реагентов и мелких камней, застрявших в протекторе.

Для этого достаточно воды и обычной мойки без агрессивной химии. После очистки шины необходимо полностью высушить, в частности, в местах возле диска, если резина хранится вместе с ним.

В рекомендациях Michelin по сезонному хранению производитель отдельно отмечает очистку колес и удаление посторонних предметов из протектора. Это позволяет избежать коррозии дисков и других проблем во время длительного хранения.

Проверьте состояние резины перед тем, как отложить ее до весны

Не стоит ждать следующего сезона, чтобы обнаружить повреждение. Перед хранением осмотрите каждую шину и обратите внимание на следующие нюансы:

трещины на боковинах и в протекторе;

порезы, проколы и вздутие;

неравномерный износ;

посторонние предметы, застрявшие в канавках.

Если заметили серьезные повреждения, то лучше обратиться к специалистам шиномонтажа еще до начала хранения.

Также стоит записать, где именно стояло каждое колесо: спереди налево, спереди направо и т.д. Опытные водители советуют помечать первоначальное расположение шин, чтобы во время последующего монтажа можно было правильно организовать их ротацию и выровнять износ.

Выберите место для хранения

Лучшее место для летних шин - сухое, чистое, прохладное помещение с умеренной вентиляцией. Это может быть гараж, кладовая или специальное складское помещение.

Важно защитить резину от:

прямых солнечных лучей;

отопительных приборов и горячих труб;

влаги и резкие температурные колебания;

бензина, смазочных масел, растворителей и других химикатов;

электродвигателей, генераторов и другого оборудования, которое может являться источником озона.

Почему это важно? Ультрафиолет, тепло и озон ускоряют старение резиновой смеси. Поэтому на поверхности могут появляться трещины, а сама шина будет постепенно терять свои свойства.

Continental в рекомендациях по хранению шин советует избегать открытого воздуха даже под накрытием и отдавать предпочтение сухому, темному и умеренно вентилируемому помещению.

Важно защищать резину от прямых солнечных лучей (коллаж: Styler)

Правильно расположите шины - в зависимости от того, есть ли диски.

Это один из важнейших моментов, ведь способ хранения зависит от того, сняли ли резину с дисков.

Если шины хранятся вместе с дисками:

их можно складывать горизонтально друг на друга;

можно подвешивать на специальные крепления;

не рекомендуется оставлять их надолго в вертикальном положении.

Если шины хранятся без дисков:

их нужно ставить вертикально;

нельзя складывать друг на друга;

не стоит подвешивать за боковины.

Такие советы приводит Michelin в правилах хранения шин. Производитель также рекомендует не допускать деформации покрышек и не ставить на их тяжелые предметы.

Защитите резину от пыли и проверьте перед следующим сезоном

Для дополнительной защиты от пыли шины можно уложить в специальные чехлы или чистые пакеты. Главное условие - перед упаковкой резина должна быть полностью сухой, иначе внутри может накапливаться влага.

По возможности используйте герметичные пластиковые пакеты, чтобы уменьшить влияние озона на резину. В то же время важно не упаковывать мокрые колеса.

Весной перед установкой шины нужно повторно осмотреть: проверить боковины, протектор, отсутствие трещин и деформаций. После установки лучше отрегулировать давление в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля.

Можно ли хранить летние шины на балконе или под открытым небом

Балкон без остекления или открытый двор - не лучший вариант. Даже под накрытием колеса остаются уязвимыми к солнцу, влаге и температурным перепадам.

Если другого места нет, эксперты допускают кратковременное хранение на воздухе при условии, что шины подняты над землей и накрыты водонепроницаемым материалом с вентиляционными отверстиями. Это помогает избежать скопления конденсата.

Однако для длительного межсезонного хранения изготовитель рекомендует выбирать закрытое помещение.