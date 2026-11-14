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Полезное 14 ноября 2026, 16:56

Как приготовить еду во время блекаута: в Сети показали самодельную "плиту" из свечи

Муж показал, как с помощью обычной свечи и нескольких кухонных вещей обустроить самодельную "плиту"
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Самодельное устройство со свечой для нагрева сковороды при отключении света (коллаж: Styler)
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Отключение электроэнергии принуждают украинцев искать альтернативные способы приготовления пищи. В соцсетях появляются бюджетные лайфхаки, для которых не нужно покупать специальное оборудование. Один из таких вариантов показал пользователь, предлагающий использовать обычную свечу, чтобы создать импровизированный источник тепла для сковороды.

Styler расскажет, в чем заключается идея этого кухонного эксперимента и мы можем быть опасны.

Какие вещи предлагает использовать автор видео

Как показывает мужчина на видео, опубликованное страницей "po_faktu_ua" в Instagram, основой конструкции должна стать кухонная мойка. Среди необходимых вещей он называет:

  • скотч,
  • алюминиевую фольгу,
  • решетку из духовки,
  • толстую свечу,
  • пластиковую крышечку от банки.

Автор показывает, как с помощью этих предметов обустроить импровизированную поверхность для нагрева сковородки.

Источником тепла в такой конструкции выступает обычная свеча, а решетка должна служить опорой посуды.

Идея привлекает прежде всего своей доступностью, ведь в этом случае не нужно покупать газовую горелку или специальную плитку.

Чем опасно приготовление пищи на самодельной конструкции - советы ДСН

Повторять этот эксперимент дома специалисты все же не рекомендуют, ведь сочетание открытого пламени, пластиковой детали и неустойчивой опоры может создать риск возгорания, опрокидывания посуды и ожогов. В то же время пластик под воздействием высокой температуры обладает свойством деформироваться, а горячая сковорода способна вызвать ожоги.

В ГСЧС Украины отдельно подчеркивают, что зажженные свечи нельзя оставлять без присмотра. Их нужно ставить на прочную, ровную и негорючую поверхность, подальше от штор, бумаги и других легковоспламеняющихся материалов.

Спасатели также предостерегают от использования открытого огня в помещениях с плохой вентиляцией.

Какие альтернативы предлагают?

Для приготовления пищи при отключениях ГСЧС советует выбирать исправные сертифицированные приборы, предназначенные именно для таких нужд. В частности, речь идет о туристических газовых горелках и настольных газовых плитках.

Не менее важно следовать инструкциям изготовителя, не оставлять приборы без присмотра и обеспечить надлежащую вентиляцию, если их использование в помещении разрешено изготовителем.

Напомним, по каким причинам розетка может искрыть - в каких ситуациях это норма, а когда стоит забить тревогу.

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