Как сушить мокрые перчатки и шапки, чтобы они не растянулись: правила для разных тканей

Почему разные ткани нуждаются в разном уходе

Прежде чем сушить перчатки или шапку, следует посмотреть на этикетку. Даже если снаружи вещи кажутся одинаковыми, их состав может существенно отличаться.

Шерсть и кашемир . Это натуральные волокна, хорошо удерживающие тепло, но требующие деликатного ухода. Под воздействием высокой температуры, трения и интенсивного механического воздействия шерсть может сваливаться и давать усадку. Поэтому такие вещи нельзя выкручивать или сушить на горячей батарее.

. Это натуральные волокна, хорошо удерживающие тепло, но требующие деликатного ухода. Под воздействием высокой температуры, трения и интенсивного механического воздействия шерсть может сваливаться и давать усадку. Поэтому такие вещи нельзя выкручивать или сушить на горячей батарее. Акрил . Синтетическое волокно, которое часто используют как более доступную альтернативу шерсти. Оно быстро сохнет, но чувствительно к высоким температурам: от чрезмерного нагревания материал может деформироваться.

. Синтетическое волокно, которое часто используют как более доступную альтернативу шерсти. Оно быстро сохнет, но чувствительно к высоким температурам: от чрезмерного нагревания материал может деформироваться. Хлопок . Хорошо впитывает воду, поэтому мокрые хлопчатобумажные перчатки и шапки могут долго оставаться влажными. Их нужно сушить в расправленном виде, чтобы избежать неравномерной усадки.

. Хорошо впитывает воду, поэтому мокрые хлопчатобумажные перчатки и шапки могут долго оставаться влажными. Их нужно сушить в расправленном виде, чтобы избежать неравномерной усадки. Полиэстер . Синтетический материал, обычно поглощающий меньше воды, чем хлопок, и быстрее высыхает. В то же время чрезмерный нагрев может повредить волокна или изменить форму изделия.

. Синтетический материал, обычно поглощающий меньше воды, чем хлопок, и быстрее высыхает. В то же время чрезмерный нагрев может повредить волокна или изменить форму изделия. Кожа и замша. Такие материалы нуждаются в отдельном подходе. Они могут терять естественную мягкость и становиться жесткими после быстрого высушивания у источников тепла. Особенно важно не оставлять их под прямым солнцем.

Как объясняет Woolmark в рекомендациях по уходу за шерстью, изделия из этого материала нужно сушить в соответствии с инструкциями на этикетке, избегая излишнего растяжения. Для шерстяного трикотажа особенно важно сохранять начальную форму при высыхании.

Как сушить шапки из разных материалов

Способ сушки зависит не только от состава, но и от того, как изготовлено изделие. Например, плотная шерстяная шапка и тонкая акриловая бени могут нуждаться в разном уходе.

Шерстяные и кашемировые шапки

Такие изделия лучше сушить горизонтально. Положите шапку на светлое махровое полотенце, осторожно расправьте руками и поверните ей начальную форму. Не растягивайте край и не пытайтесь расправлять изделие силой.

Организация Woolmark в своей инструкции по уходу за шерстью рекомендует сушить трикотаж на ровной поверхности. Подвешивание мокрого изделия может привести к тому, что оно вытянется под собственным весом. Особенно это касается больших и плотных вязаных вещей.

Акриловые шапки

Акриловые изделия обычно сохнут быстрее шерстяных, но это не значит, что их можно класть на батарею. Высокая температура может деформировать синтетические волокна.

После удаления лишней влаги разложите шапку на полотенце, расправьте швы и манжету. Если изделие имеет помпон, проверьте, чтобы оно не было прижато и не потеряло объем.

Хлопковые шапки

Хлопок хорошо впитывает воду, поэтому такие изделия могут долго оставаться мокрыми даже тогда, когда снаружи кажутся сухими. После промокания полотенцем разложите шапку на горизонтальной поверхности и периодически проверяйте ее внутреннюю часть.

Не стоит подвешивать мокрый хлопковый трикотаж за край: под тяжестью воды он может растянуться.

Флисовые шапки

Флис изготавливают из синтетических волокон, чаще всего полиэстера. Он обычно не нуждается в сложном уходе и сравнительно быстро высыхает. Достаточно промокнуть изделие полотенцем и оставить в хорошо проветриваемом помещении.

Не используйте утюг и горячий воздух фена: синтетические волокна чувствительны к высоким температурам.

Как сушить перчатки в зависимости от материала

С перчатками ситуация несколько сложнее, ведь у них не только внешний слой, но и подкладка. Если снаружи изделие уже сухое, это не значит, что внутри не осталась влага.

Вязаные шерстяные перчатки

Промокните их полотенцем, расправьте пальцы и манжеты и положите на сухую поверхность. Не выкручивайте и не растягивайте пальцы, стараясь ускорить сушку.

Перчатки из полиэстера и флиса

Такие модели можно сушить на горизонтальной поверхности или сушилке, если это позволяет производитель. Важно обеспечить доступ воздуха к внутренней части.

Мембранные перчатки

Мембрана - это специальный функциональный слой, который помогает защищать руки от воды и ветра, одновременно обеспечивая отвод водяного пара. Поэтому такие перчатки нуждаются в особо внимательном уходе.

Производитель мембранной одежды GORE-TEX рекомендует после стирки осторожно отжать воду в направлении от пальцев к запястью и сушить перчатки во взвешенном состоянии запястьями вниз. Когда они частично высохнут, можно надеть их и сжать ладонь в кулак, чтобы восстановить исходную форму. В то же время следует придерживаться инструкции конкретной модели.

Кожаные перчатки

Натуральная кожа особенно чувствительна к неправильной сушке. Если положить мокрые перчатки на батарею или использовать фен, то материал может пересохнуть, потерять мягкость и стать жестким.

Бренд Aspinal of London советует сушить кожаные перчатки естественным способом, подальше от солнца и источников тепла. При высыхании важно периодически проверять форму изделия.

Как ускорить сушку без батареи и фена

Если перчатки или шапка промокли под дождем или снегом, можно воспользоваться простым способом с полотенцем.

Разложите изделие на сухом махровом полотенце. Накройте его второй частью полотенца и осторожно прижмите ладонями. Не выкручивайте ткань и не скручивайте ее в жгут. Переложите вещь на другое сухое полотенце или сетчатую сушилку. Оставьте в комнате с хорошей циркуляцией воздуха. Если полотенце стало влажным, замените его.

Для перчаток с толстой подкладкой важно периодически проверять, высохла ли внутренняя часть. Не складывайте их в шкаф, пока они полностью не высохнут.

Какие ошибки могут испортить зимние аксессуары

Даже качественные шапки и перчатки могут потерять форму из-за нескольких неудачных циклов сушки. Чаще проблемы возникают из-за таких привычек: