Календарь магнитных бурь на сентябрь: самые опасные дни первого месяца осени

Геомагнитный прогноз на старт осени

Смена сезонов сама по себе является стрессом для организма, а в сочетании с космической погодой может существенно повлиять на самочувствие. Хотя далеко не каждая солнечная вспышка достигает Земли, специалисты Центра прогнозирования космической погоды (NOAA) предупреждают: сентябрь принесет несколько длительных периодов повышенной магнитной активности.

Поскольку долгосрочные прогнозы поведения Солнца еще могут корректироваться, пока предварительный график магнитных колебаний выглядит следующим образом:

1-3 сентября: Идеальный старт сезона. Ожидается абсолютно спокойный геомагнитный фон, который даст организму время комфортной адаптации к осени.

4-5 сентября: Первые незначительные колебания. Метеочувствительные люди могут ощутить беспричинную усталость, общую слабость или легкое недомогание.

10-12 сентября: Самый напряженный период месяца. Прогнозируется ощутимое повышение солнечной активности и умеренное геомагнитное возмущение.

25-28 сентября: Затяжная волна незначительной геомагнитной активности в конце месяца.

Невидимое воздействие: что происходит с организмом

Во время колебаний магнитного поля Земли нервная и сердечно-сосудистая системы человека испытывают дополнительную нагрузку. Наиболее частыми симптомами являются внезапные изменения АД, головная боль, дневная сонливость на фоне ночной бессонницы, а также повышенная тревожность, раздражительность и снижение концентрации внимания.

Чувствуют ли магнитные бурые дети и как им помочь

Взрослые привыкли списывать собственную головную боль или скачки давления на солнечные вспышки, но часто не задумываются, что детский организм реагирует на геомагнитные штормы не менее остро. Педиатры и неврологи отмечают, что наиболее уязвимы младенцы и дети до 3-5 лет, поскольку их нервная система и механизмы адаптации еще находятся в стадии формирования.

Как распознать влияние бури на ребенка:

Внезапные капризы, плаксивость и раздражение без видимой причины.

Нарушение сна: малыша становится тяжело уложить, он часто просыпается ночью.

Изменение активности: гиперактивность и невозможность усидеть на месте или, напротив, нетипичная вялость и отказ от любимых игр.

Снижение аппетита.

Как родителям облегчить состояние ребенка:

Снизьте эмоциональную нагрузку: В дни повышенной солнечной активности (особенно 10-12 сентября) лучше избегать шумных развлечений, походов в торговые центры или приема гостей.

Ограничьте экраны: Свет смартфонов и планшетов дополнительно возбуждает нервную систему. Замените мультики перед сном для чтения книги или спокойных игр.

Больше кислорода, меньше стресса: Неспешные прогулки на свежем воздухе и строгое соблюдение привычного графика сна помогут детскому организму легче перенести магнитные колебания.

Проявите терпение: Помните, что капризы в эти дни - это не попытка вам навредить плохое ли поведение, а физиологическая реакция на дискомфорт. Окружите ребенка покоем, чаще обнимайте и не ругайте за перепады настроения.