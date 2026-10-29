Когда менять летние шины на зимние: при какой температуре нужно "переобувать" авто

При какой температуре нужно менять шины

Оптимальный ориентир для замены летних шин на зимние - среднесуточная температура около +7 градусов или ниже. Именно такой температурный показатель называют правоохранители.

Обратите внимание, что речь идет не о разовом похолодании, а об устойчивой тенденции к снижению температуры. Если днем воздух еще прогревается, но по ночам становится холодно, следует следить за прогнозом и заранее записаться на шиномонтаж.

Не следует ожидать, пока температура опустится ниже нуля. Зимние шины рассчитаны на эксплуатацию в холодных условиях, а их состав помогает сохранять эластичность при низких температурах.

В то же время +7 градусов - это практический ориентир, а не универсальный предел, после которого летние шины мгновенно становятся непригодными. На сцепление влияют также и другие факторы, а именно:

состояние дорожного покрытия,

осадки,

скорость движения,

износ шин,

особенности конкретной модели

Почему опасно ездить на летней резине в холод

Главная проблема заключается в свойствах материала, из которого изготовлены шины. Летняя резина рассчитана преимущественно на теплые условия, тогда как зимняя имеет специальный состав, что помогает ей оставаться более эластичной на холоде.

Когда температура снижается, летние шины могут твердеть и хуже контактировать с дорожным покрытием. Это влияет на управляемость автомобиля, в частности, при торможении, прохождении поворотов и резких маневров.

Риск растет на мокрой дороге, особенно, когда осадки сочетаются с низкой температурой. Утром на мостах, путепроводах и затененных участках может образовываться гололед, даже если накануне днем было тепло.

Зимние шины имеют протектор, рассчитанный на работу в холодных условиях, а также на лучшее сцепление со снегом. Однако даже они не гарантируют полной безопасности: водителю нужно выбирать соответствующую скорость, соблюдать дистанцию и избегать резкого торможения.

Почему не стоит ждать первого снега

Ориентироваться только на календарь или первый снегопад - не лучшая стратегия. Осенью температура может существенно снижаться ночью, а утром на дороге будут возникать условия, при которых летние шины будут работать хуже.

Особенно внимательными следует быть водителям, которые уезжают рано утром или возвращаются домой поздно вечером. В настоящее время дорожное покрытие может быть более холодным, а на отдельных участках при соответствующих погодных условиях возникает риск гололеда.

Зимние шины помогают сохранять необходимое сцепление с дорогой при низких температурах. Они имеют специальный состав резины и рисунок протектора, приспособленный к холодной погоде.

Поэтому лучше записаться на шиномонтаж раньше времени, как только среднесуточная температура стабильно приближается к +7 градусам. Это позволит подготовить автомобиль к похолоданию без спешки и долгого ожидания в очереди на шиномонтаж.

Что еще нужно проверить в автомобиле перед морозами

Подготовка к холодам не ограничивается заменой колес. Патрульные советуют заранее проверить и другие вещи, которые помогут безопаснее ездить в осенне-зимний период.

Перед наступлением заморозков следует:

Заменить жидкость для омывания стекла зимней, рассчитанной на ожидаемые минусовые температуры.

зимней, рассчитанной на ожидаемые минусовые температуры. Проверьте состояние шин. Осмотреть протектор и боковины, убедиться в том, что нет трещин, порезов и других повреждений, а также проверить давление в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля.

Осмотреть протектор и боковины, убедиться в том, что нет трещин, порезов и других повреждений, а также проверить давление в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля. Подготовить щетку и скребок. Они пригодятся для чистки стекла, зеркал и кузова от снега и льда.

Они пригодятся для чистки стекла, зеркал и кузова от снега и льда. Положить в багажник тросик и небольшую лопату. Они могут пригодиться, если автомобиль застрянет в снегу.

Они могут пригодиться, если автомобиль застрянет в снегу. Проверьте аккумулятор и освещение. В холодную погоду исправность электрооборудования и фар особенно важна.

После установки зимних шин следует соблюдать рекомендации производителя по давлению и эксплуатации. Также важно убедиться, что шины соответствуют параметрам автомобиля и правильно установлены.

Главное правило простое: не откладывайте подготовку к зиме до первого снегопада. Когда среднесуточная температура приближается к +7 градусам и прогноз обещает дальнейшее похолодание, самое время позаботиться о зимней резине.