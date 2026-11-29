Кому обязательно нужно пройти идентификацию

По разъяснению Пенсионного фонда Украины, ежегодная физическая идентификация обязательна для двух категорий получателей пенсий и страховых выплат.

Временно находятся за границей.

В постановлении Кабмина №299 от 11 февраля 2025 года это граждане, которые провели за пределами Украины не менее 183 дней в течение календарного года, или получили там статус беженца или временную защиту из-за российской агрессии, но не оформили документы для постоянного проживания за рубежом.

Проживают на временно оккупированных территориях Украины.

Обратите внимание, что сам статус ВПЛ не означает, что человек должен проходить идентификацию.

Если же пенсионер выехал из оккупации на подконтрольную Украине территорию, сообщил об этом ПФУ и перевел выплату пенсии по новому месту жительства, ежегодная идентификация ему не нужна.

Как пройти идентификацию дистанционно

Возвращаться в Украину для этого не обязательно. Есть несколько способов подтвердить личность:

Через "Дія. Підпис" Следует авторизироваться на портале Пенсионного фонда или в мобильном приложении ПФУ и воспользоваться функцией "Дія. Підпис";

Следует авторизироваться на портале Пенсионного фонда или в мобильном приложении ПФУ и воспользоваться функцией "Дія. Підпис"; Через видеосвязь. Следует подать заявку на портале ПФУ в разделе "Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи". В учреждении объясняют, что во время разговора с работником фонда необходимо показать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

Следует подать заявку на портале ПФУ в разделе "Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи". В учреждении объясняют, что во время разговора с работником фонда необходимо показать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; Через посольство или консульство Украины. Этот вариант доступен тем, кто находится за границей. Там можно получить документ о подтверждении факта, что человек жив и передать его в ПФУ.

Также идентификацию можно пройти лично в сервисном центре Пенсионного фонда или уполномоченном банке.

Для записи на видеоидентификацию можно позвонить в контакт-центр ПФУ по следующим номерам телефонов:

0 (800) 503 753,

(044) 281-08-70,

(044) 281-08-71.

Как проверить, засчитали ли процедуру

После прохождения проверки следует убедиться, что Пенсионный фонд зафиксировал ее результат.

Для этого нужно:

зайти в личный кабинет на портале ПФУ;

Открыть раздел "Моя идентификация";

Проверить дату последнего подтверждения личности.

Если идентификацию не пройти вовремя, выплата может быть приостановлена. Однако это не означает утрату права на пенсию: после выполнения необходимых требований выплаты можно восстановить.

Важно также подчеркнуть, что выехавшим с оккупированных территорий пенсионерам нужно сообщить ПФУ о неполучении пенсионных выплат от органов РФ. Если такая информация уже подана, повторять обращение ежегодно не нужно.