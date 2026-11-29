Кому обов'язково потрібно пройти ідентифікацію

За роз'ясненням Пенсійного фонду України, щорічна фізична ідентифікація обов'язкова для двох категорій отримувачів пенсій та страхових виплат.

Тимчасово перебувають за кордоном.

У постанові Кабміну №299 від 11 лютого 2025 року, це громадяни, які провели за межами України не менше 183 днів протягом календарного року, або отримали там статус біженця чи тимчасовий захист через російську агресію, але не оформили документи для постійного проживання за кордоном.

Проживають на тимчасово окупованих територіях України.

Зверніть увагу, що сам статус ВПО не означає, що людина повинна проходити ідентифікацію.

Якщо ж пенсіонер виїхав з окупації на підконтрольну Україні територію, повідомив про це ПФУ та перевів виплату пенсії за новим місцем проживання, щорічна ідентифікація йому не потрібна.

Як пройти ідентифікацію дистанційно

Повертатися в Україну для цього не обов'язково. Є кілька способів підтвердити особу:

Через Дія.Підпис. Потрібно авторизуватися на порталі Пенсійного фонду або в мобільному застосунку ПФУ та скористатися функцією "Дія.Підпис";

Потрібно авторизуватися на порталі Пенсійного фонду або в мобільному застосунку ПФУ та скористатися функцією "Дія.Підпис"; Через відеозв'язок. Потрібно подати заявку на порталі ПФУ в розділі "Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв'язку". В установі пояснюють, що під час розмови з працівником фонду необхідно показати паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

Потрібно подати заявку на порталі ПФУ в розділі "Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв'язку". В установі пояснюють, що під час розмови з працівником фонду необхідно показати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; Через посольство або консульство України. Цей варіант доступний тим, хто перебуває за кордоном. Там можна отримати документ про підтвердження факту, що людина жива, і передати його до ПФУ.

Також ідентифікацію можна пройти особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду або уповноваженому банку.

Для запису на відеоідентифікацію можна зателефонувати до контакт-центру ПФУ за такими номерами телефонів:

0 (800) 503 753,

(044) 281-08-70,

(044) 281-08-71.

Як перевірити, чи зарахували процедуру

Після проходження перевірки варто переконатися, що Пенсійний фонд зафіксував її результат.

Для цього потрібно:

Зайти в особистий кабінет на порталі ПФУ;

Відкрити розділ "Моя ідентифікація";

Перевірити дату останнього підтвердження особи.

Якщо ідентифікацію не пройти вчасно, виплату можуть призупинити. Однак це не означає втрату права на пенсію: після виконання необхідних вимог виплати можна поновити.

Важливо також підкреслити, що пенсіонерам, які виїхали з окупованих територій, потрібно повідомити ПФУ про неотримання пенсійних виплат від органів РФ. Якщо таку інформацію вже подали, повторювати повідомлення щороку не потрібно.