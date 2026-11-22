Кому полагаются возрастные доплаты в декабре

Как пояснили в Пенсионном фонде Украины, размер ежемесячной компенсационной выплаты зависит от возраста человека.

В 2026 году действуют следующие суммы:

до 300 грн - пенсионерам в возрасте от 70 до 74 лет;

- пенсионерам в возрасте от 70 до 74 лет; до 456 грн - людям в возрасте от 75 до 79 лет;

- людям в возрасте от 75 до 79 лет; до 570 грн - пенсионерам в возрасте от 80 лет.

В то же время есть важное условие: ежемесячная пенсионная выплата человека не должна превышать 10 340,35 грн. После начисления возрастной компенсации общая сумма также не должна быть больше этого порога.

Когда начислят деньги и нужно ли подавать заявление

Возрастную надбавку назначают автоматически - обращаться в Пенсионный фонд с заявлением не нужно. Выплату устанавливают с даты, когда человек достигает соответствующего возраста: 70, 75 или 80 лет.

То есть, если день рождения приходится на декабрь 2026 года, право на надбавку возникает именно с этой даты. Деньги начисляют в пределах обычного пенсионного обеспечения, а не как отдельную разовую выплату к определенному празднику или в начале месяца.

Право на компенсацию не зависит от вида назначенной пенсии, продолжительности страхового стажа или факта трудоустройства человека.

Все ли получат дополнительные 570 гривен

Нет. Важно понимать, что в рамках пункта 8 постановления Кабинета Министров Украины №168 от 24 февраля 2023 года указанные суммы - это максимальный размер компенсации, а не доплата, которую добавляют каждый раз поверх предыдущей.

К примеру, если человек уже получает 456 грн после достижения 75 лет, то после 80-летия его компенсация увеличится на 114 грн - до 570 грн.

Также после достижения 75 лет пенсионер, ранее получавший 300 грн, получит увеличение на 156 грн, а не полные 456 грн дополнительно.

Если же пенсия приближается к предельной сумме 10 340,35 грн или достигает ее с учетом компенсации, фактическая доплата может быть меньше.

Почему в первый месяц сума доплаты может быть другой

Пенсионерам не стоит ожидать полную возрастную надбавку уже в месяц рождения. Ссылаясь на данные Пенсионного фонда Украины, мы объяснили, что компенсацию начисляют со дня достижения 70, 75 или 80 лет. Учитывая это, за первый месяц ее размер определяют пропорционально количеству оставшихся дней до конца месяца.

Например, если пенсионеру исполнилось 80 лет 20 декабря, он получит право на доплату до 570 грн с этой даты, но за декабрь получит лишь часть месячной суммы. Полный размер надбавки будут начисляться уже через следующие месяцы.

То есть, меньшая сумма первой выплаты не означает, что Пенсионный фонд неправильно рассчитал надбавку.