Петуния отцвела и вытянулась? Вот что делают садоводы, чтобы она обильно зацвела снова

Почему петунию нужно обрезать летом

Петуния - растение, которое активно растет и тратит много сил на цветение. Поэтому к середине сезона побеги могут вытянуться, куст становится менее пышным, а цветов появляется все меньше.

Обрезка помогает омолодить растение и стимулирует появление новых боковых побегов. Именно они впоследствии формируют густой куст с большим количеством бутонов.

Главное правило - не бояться срезать лишнее. Даже если кажется, что после процедуры от петунии останется совсем немного, растение при благоприятных условиях быстро восстановится.

Как правильно обрезать петунию

Для начала осмотрите куст и удалите все, что уже утратило декоративность:

увядшие цветы

сухие или поврежденные листья

семенные коробочки, которые отнимают у растения силы.

Далее можно переходить к основной обрезке. Вытянутые побеги рекомендуют укоротить примерно наполовину. Если петуния сильно запущена, можно сделать более радикальную обрезку - растение это выдержит.

Важно обрезать острым инструментом, чтобы не травмировать стебли. После процедуры петуния начнет активно формировать новые побеги из пазух листьев.

Что сделать после обрезки

Обрезка - это только первый шаг. После удаления части побегов растению нужны силы для восстановления, поэтому следует позаботиться о подкормках.

После процедуры петунию рекомендуют подкормить комплексным удобрением, содержащим необходимые питательные вещества для роста новой зеленой массы и будущего цветения.

Удобным вариантом для вазонов, кашпо и небольших клумб являются удобрения в небольших дозировках, которые легко растворить в воде и сразу использовать. К примеру, стик на 5 г рассчитан на 1,5 литра воды - это позволяет приготовить нужное количество раствора без лишних остатков.

Когда ждать новых цветов

После правильной обрезки петуния обычно достаточно быстро начинает восстанавливаться. Уже через несколько дней могут появиться новые листочки и молодые побеги, а потом куст снова станет пышным.

Не бойтесь сделать это в середине лета - именно своевременное омоложение помогает петунии подарить еще одну волну яркого цветения.

Итак, если ваша петуния вытянулась, потеряла форму или почти перестала цвести, не спешите ее выбрасывать. Иногда несколько минут правильной обрезки могут полностью изменить облик растения.