Подготовить дом к холодам бюджетно: где искать товары для автономности по выгодным ценам

Октябрь этого года – это возможность не только покупать выгоднее, но и возвращать часть потраченного в виде бонусов.

На "Дне Rozetka" можно найти по очень привлекательным ценам технику, одежду, все необходимое, чтобы подготовить дом к холодам по сниженным ценам.

Это поможет позаботиться об энергонезависимости или просто приобрести то, что давно хотели. Неделя скидок до 55% – хороший момент купить то, что планировали, по более выгодной цене.

Что стоит приобрести для энергонезависимости

Когда речь идет о подготовке к возможным блекаутам, эксперты советуют формировать защиту в два этапа – от минимального бытового комфорта до полной автономии дома:

Для оперативной подзарядки и света: в первую очередь стоит обновить парк павербанков, проверить аккумуляторные фонари и запас батареек. Для сохранения тепла и горячих напитков понадобятся качественная термопосуда и плотные одеяла.

в первую очередь стоит обновить парк павербанков, проверить аккумуляторные фонари и запас батареек. Для сохранения тепла и горячих напитков понадобятся качественная термопосуда и плотные одеяла. Для длительного питания техники: если нужно поддерживать работу роутера, холодильника, ноутбука или котла, потребуются мощные зарядные станции, генераторы или автономные инверторные системы.

Во время недели распрождажи на все эти категории действуют специальные цены, так что можно закрыть вопросы автономности без лишних перерасходов.

Что еще стоит приобрести к холодам

Кроме энергетического оборудования скидки охватывают практически все ключевые отделы маркетплейса, что позволяет закрыть все осенние потребности в одной корзине.

Гаджеты для связи и работы: смартфоны, аксессуары, ноутбуки, компьютерная техника, наушники и смартчасы;

смартфоны, аксессуары, ноутбуки, компьютерная техника, наушники и смартчасы; Бытовые помощники: мелкая техника для кухни и ухода – от мультиварок и кофемашин до пылесосов и фенов;

мелкая техника для кухни и ухода – от мультиварок и кофемашин до пылесосов и фенов; Сезонный гардероб: теплая одежда и практичная обувь для всей семьи.

Ассортимент товаров в каждой категории регулярно обновляется в течение недели, поэтому выгодные позиции следует отслеживать ежедневно.

На Rozetka стартует распродажа со скидками на товары до 55%

Почему стоит покупать именно сейчас

Во время недели распродажи с 6 по 12 октября – скидки на маркетплейсе до 55% на все товары, которые помогут позаботиться о вашей энергонезависимости. А это значит, что вы можете купить по выгодным ценам:

смартфоны и аксессуары

телевизоры

ноутбуки и компьютерная техника

наушники

смартчасы

другая электроника

бытовая техника: кофемашины, блендеры, мультиварки, фены, пылесосы и другие помощники, которые делают ежедневные дела проще

Также можно найти выгодные предложения на теплую одежду, товары для дома, термопосуду и другие сезонные вещи.

А чтобы подготовиться к возможным блекаутам – обратите внимание на генераторы, зарядные станции , фонари, павербанки и другие товары для энергонезависимости.

Скидки будут действовать в разных категориях и ассортимент выгодных предложений может меняться в течение всей недели.

Двойная выгода: возврат бонусных гривен

Как отмечает маркетплейс, приятным дополнением к октябрьским скидкам стал возврат накопительной системы. С 1 октября за все покупки, оплаченные Карткой Rozetka , возвращается кэшбек – 1 бонусная гривна за каждые израсходованные 100 грн.

Бонусы начисляются по заказу товаров, услуг или подписки SMART через сайт, в приложении ROZETKA или в розничных точках выдачи.

Кроме того, в течение октября покупатели могут воспользоваться дополнительными днями распродажи с повышенным начислением бонусных гривен. Следите за новостями и обновлениями, чтобы не пропустить дни, когда за покупки можно получить больше бонусов.

Бонусные гривны начисляются на все покупки и услуги — независимо от категории покупки, а также за сервисы и подписку SMART. Максимальная сумма, которую можно накопить за октябрь, – 1000 бонусных гривен.

Использовать накопленные бонусы можно будет в качестве дополнительной скидки на товары Rozetka.