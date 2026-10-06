Підготувати дім до холодів бюджетно: де шукати товари для автономності за вигідними цінами

Жовтень цього року – це можливість не лише купувати вигідніше, а й повертати частину витраченого у вигляді бонусів.

На "Дні Rozetka" можна знайти за дуже привабливими цінами техніку, одяг, все необхідне, щоб підготувати дім до холодів за зниженими цінами.

Це допоможе подбати про енергонезалежність або просто придбати те, що давно хотіли. Тиждень знижок до 55% – хороший момент купити те, що планували, за вигіднішою ціною.

Що варто придбати для енергонезалежності

Коли йдеться про підготовку до можливих блекаутів, експерти радять формувати захист у два етапи – від мінімального побутового комфорту до повної автономії оселі:

Для оперативної підзарядки та світла: у першу чергу варто оновити парк павербанків, перевірити акумуляторні ліхтарі та зробити запас батарейок. Для збереження тепла та гарячих напоїв знадобляться якісний термопосуд і щільні ковдри.

у першу чергу варто оновити парк павербанків, перевірити акумуляторні ліхтарі та зробити запас батарейок. Для збереження тепла та гарячих напоїв знадобляться якісний термопосуд і щільні ковдри. Для тривалого живлення техніки: якщо потрібно підтримувати роботу роутера, холодильника, ноутбуків чи котла, знадобляться потужні зарядні станції, генератори або автономні інверторні системи.

Під час тижня розпродажу на всі ці категорії діють спеціальні ціни, тож можна закрити питання автономності без зайвих перевитрат.

Що ще варто придбати до холодів

Окрім енергетичного обладнання, знижки охоплюють практично всі ключові відділи маркетплейсу, що дозволяє закрити всі осінні потреби в одному кошику.

Гаджети для зв'язку та роботи: смартфони, аксесуари, ноутбуки, комп'ютерна техніка, навушники та смартгодинники;

смартфони, аксесуари, ноутбуки, комп'ютерна техніка, навушники та смартгодинники; Побутові помічники: дрібна техніка для кухні та догляду – від мультиварок і кавомашин до пилососів і фенів;

дрібна техніка для кухні та догляду – від мультиварок і кавомашин до пилососів і фенів; Сезонний гардероб: теплий одяг та практичне взуття для всієї родини.

Асортимент товарів у кожній категорії регулярно оновлюється протягом тижня, тому найвигідніші позиції варто відстежувати щодня.

На Rozetka стартує розпродаж зі знижками на товари до 55%

Чому варто купляти саме зараз

Під час тижня розпродажу з 6 по 12 жовтня – знижки на маркетплейсі до 55% на усі товари, які допоможуть подбати про вашу енергонезалежність. А це означає, що ви можете купити за вигідними цінами:

смартфони та аксесуари

телевізори

ноутбуки та комп'ютерна техніка

навушники

смартгодинники

інша електроніка

побутова техніка: кавомашини, блендери, мультиварки, фени, пилососи та інші помічники, які роблять щоденні справи простішими

Також можна знайти вигідні пропозиції на теплий одяг, товари для дому, термопосуд та інші сезонні речі.

А щоб підготуватися до можливих блекаутів – зверніть увагу на генератори, зарядні станції, ліхтарі, павербанки та інші товари для енергонезалежності.

Знижки діятимуть у різних категоріях, і асортимент вигідних пропозицій може змінюватися протягом усього тижня.

Подвійна вигода: повернення бонусних гривень

Як зазначає маркетплейс, приємним доповненням до жовтневих знижок стало повернення накопичувальної системи. З 1 жовтня за всі покупки, оплачені Карткою Rozetka, повертається кешбек – 1 бонусна гривня за кожні витрачені 100 грн.

Бонуси нараховуються за замовлення товарів, будь-яких послуг чи підписки SMART через сайт, у застосунку ROZETKA або в роздрібних точках видачі.

Крім того, протягом жовтня покупці можуть скористатися й додатковими днями розпродажу з підвищеним нарахуванням бонусних гривень. Варто слідкувати за новинами та оновленнями, щоб не пропустити дні, коли за покупки можна отримати більше бонусів.

Бонусні гривні нараховуються на всі покупки та послуги — незалежно від категорії покупки, а також за різні сервіси та підписку SMART. Максимальна сума, яку можна накопичити за жовтень – 1000 бонусних гривень.

Використати накопичені бонуси можна буде як додаткову знижку на товари Rozetka.