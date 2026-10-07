Пластиковые окна перед холодами: когда включать "зимний режим", а когда менять уплотнители

Что такое "зимний режим" пластиковых окон.

В руководстве по подготовке окон к зиме Salamander называет "зимним режимом" усиление прижима створки к раме.

В системах с соответствующей фурнитурой для этого регулируют эксцентриковые запорные элементы – цапфы. Их поворот изменяет силу прижатия створки и сжатия уплотнителя.

В то же время способ настройки зависит от конструкции окна и установленного механизма. Одной универсальной схемы для всех пластиковых окон нет.

Миф 1. Все окна обязательно нужно переводить на "зимний режим"

Перед отопительным сезоном следует проверить, плотно ли закрывается окно. Однако это не значит, что прижим обязательно нужно усиливать. В вышеуказанном руководстве советуют делать это на зиму, тогда как Winkhaus рекомендует проверять и регулировать фурнитуру по признакам неисправности: недостаточной герметичности, задеванию створки за раму или трудностям с открыванием и закрыванием.

Такие проблемы не всегда устраняют усилением прижима. Производитель советует поручать регулировку механизма профессиональному сервису.

Поэтому ориентируйтесь на состояние окна и руководство к установленной фурнитуре. В нем также проверьте, разрешено ли выполнять регулировку самостоятельно.

Что проверить перед регулировкой

Сначала осмотрите уплотнители по периметру створки. Обратите внимание на трещины, деформации и поврежденные участки. Потрескавшиеся уплотнители, уже не обеспечивающие должной герметичности, нужно заменить на соответствующие вашему окну. Необходимый профиль уточните у производителя или сервисного мастера.

После этого проверьте работу окна:

легко открывается и закрывается створка;

не затрагивает ли она раму;

возвращается ли ручка без необычного сопротивления;

чувствуется ли сквозняк после полного закрытия.

Не пытайтесь компенсировать поврежденный уплотнитель более сильным прижимом . Если механизм заедает или перекошена створка, обратитесь к специалисту.

Миф 2. Все пластиковые окна регулируются одинаково

Перед работой нужно определить производителя и серию фурнитуры, найти соответствующую инструкцию и проверить, кому разрешено выполнять регулировку.

Направление поворота и значение меток на цапфах зависят от механизма. Например, Winkhaus объясняет настройки своих восьмигранных цапф activPilot так:

На цапфе находят точки разного размера. Текущую настройку определяют по точке, направленной в сторону помещения. Для усиления прижима цапфа поворачивают так, чтобы в эту сторону была направлена большая точка.

Этот способ касается именно описанных цапф activPilot. Применяйте его только в том случае, если он соответствует инструкции к вашей фурнитуре.

Миф 3. Чем сильнее прижим, тем лучше

Слишком сильный прижим может чрезмерно сжимать уплотнители и затруднять поворот ручки.

После регулировки проверьте работу окна. Створка должна закрываться плавно, без необходимости силой поворачивать ручку. Если после изменения настроек ручка возвращается со значительным сопротивлением, не применяйте силу – обратитесь к сервисному мастеру.

Как ухаживать за окнами перед холодами

Подготовка к зиме включает очистку рам, уплотнителей и фурнитуры. В упомянутом пособию по уходу за окнами советуют:

протереть уплотнители влажной тканью, при необходимости использовать мягкое средство с нейтральным рН;

избегать агрессивных очистителей и абразивных частиц;

убрать пыль из фурнитуры пылесосом или протереть ее влажной тканью без моющих средств;

смазать подвижные элементы подходящим средством в предусмотренных изготовителем местах.

Если после ухода сквозняк не исчез, обратитесь к сервисному мастеру для выяснения причины.