Посудомойка оставляет налет на посуде: что нужно почистить и проверить

Почему на посуде остается белый налет

Одна из распространенных причин белых пятен и разводов на посуде - жесткая вода. Она содержит минералы, которые после высыхания могут оставаться на поверхности стаканов, тарелок и столовых приборов.

Проблема также может возникнуть из-за неправильного количества моющего средства, недостатка ополаскивателя или некорректной настройки жесткости воды в самой машине. Особенно хорошо налет заметен на прозрачных стаканах: после нескольких циклов они могут стать мутными и потерять блеск.

Причина таких проблем не всегда кроется в минеральном налете. В некоторых случаях поверхность постепенно повреждается под воздействием высокой температуры и моющих средств.

Как понять, можно ли очистить мутные стаканы

Whirlpool рекомендует проверить стакан с помощью белого уксуса. Для этого небольшое количество средства необходимо нанести на мягкую ткань и протереть мутный участок.

Если пятно исчезает или становится менее заметным, вероятнее всего, на стекле накопились минеральные отложения. В этом случае его можно очистить.

Если уксус не помог и поверхность остается мутной, причиной может быть повреждение самого стекла. Обычная мойка уже не вернет ему первоначальную прозрачность.

Что нужно регулярно чистить в посудомойке

Качество мойки зависит не только от таблеток или геля. Внутри посудомоечной машины накапливаются остатки пищи, жир и минеральные отложения, поэтому техника также нуждается в регулярном уходе.

Прежде всего следует проверять фильтр. В нем задерживаются частицы пищи, которые могут ухудшать циркуляцию воды и качество мойки. Фильтр нужно извлекать и очищать в соответствии с инструкцией конкретной модели.

Не менее важны распылители. Их небольшие отверстия могут забиваться остатками пищи или минеральными отложениями. Из-за этого вода хуже попадает на посуду. Распылители также должны свободно вращаться.

Периодически следует протирать уплотнители дверцы, на которых могут накапливаться влага и загрязнения, а также очищать внутренние поверхности машины.

Как помыть посудомоечную машину изнутри

Посудомойку периодически следует очищать без посуды. Сначала нужно убрать остатки пищи со дна, а края дверцы и труднодоступные места протереть влажной тканью.

Для внутренней очистки можно использовать специальное средство для посудомоечных машин, следуя инструкции производителя. После этого запускают пустую машину на программе очистки или другом цикле, рекомендованном для конкретной модели.

Также следует протирать дозатор моющего средства, если на нем накопились остатки порошка или геля. После завершения цикла дверцу можно оставить приоткрытой, чтобы внутри не накапливалась лишняя влага.

Проверьте соль и ополаскиватель

Если на посуде регулярно появляются белые следы, следует проверить систему смягчения воды.

Специальная соль используется в посудомоечных машинах с соответствующей системой смягчения. Она помогает уменьшать влияние минералов, содержащихся в жесткой воде.

Ополаскиватель, в свою очередь, помогает воде лучше стекать с поверхности посуды во время сушки. Благодаря этому на стаканах остается меньше капель и разводов.

Важно также правильно выставить уровень жесткости воды, если такая функция предусмотрена производителем. Необходимые настройки и использование соли зависят от конкретной модели посудомоечной машины и воды в вашем регионе.

Какие ошибки ухудшают результат мойки

Еще одна причина налета и плохо вымытой посуды - неправильное использование техники.

Не стоит перегружать корзины или ставить тарелки и стаканы слишком близко друг к другу. Вода должна свободно попадать на их поверхность, а посуда не должна блокировать движение распылителей.

Также не нужно использовать больше моющего средства, чем рекомендует производитель. Чрезмерное количество не обязательно сделает посуду более чистой, а при определенных условиях может негативно влиять на стекло.

Для деликатных стаканов лучше выбирать подходящую программу, если она предусмотрена конкретной моделью.

Как часто нужно чистить посудомоечную машину

Единого графика для всех моделей нет, поэтому прежде всего следует ориентироваться на инструкцию производителя и частоту использования техники.

Фильтр желательно регулярно осматривать и очищать, как только на нем накапливаются остатки пищи. Также следует периодически проверять отверстия распылителей и состояние уплотнителей.

Для внутренней части машины можно использовать специальные средства для очистки посудомоек в соответствии с рекомендациями производителя.

Если после очистки фильтра, проверки распылителей, соли, ополаскивателя и настроек налет продолжает появляться, следует проверить инструкцию конкретной модели или обратиться к сервисному специалисту.