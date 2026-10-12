Посудомийка залишає наліт на посуді: що потрібно почистити та перевірити

Чому на посуді залишається білий наліт

Одна з поширених причин білих плям і розводів на посуді - жорстка вода. Вона містить мінерали, які після висихання можуть залишатися на поверхні склянок, тарілок і столових приборів.

Проблема також може виникнути через неправильну кількість мийного засобу, нестачу ополіскувача або некоректне налаштування жорсткості води в самій машині. Особливо добре наліт помітний на прозорих склянках: після кількох циклів вони можуть стати мутними та втратити блиск.

Причина таких проблем не завжди криється у мінеральному нальоті. У деяких випадках поверхня поступово пошкоджується під впливом високої температури та мийних засобів.

Як зрозуміти, чи можна очистити мутні склянки

Whirlpool радить перевірити склянку за допомогою білого оцту. Для цього невелику кількість засобу потрібно нанести на м'яку тканину та протерти мутну ділянку.

Якщо пляма зникає або стає менш помітною, найімовірніше, на склі накопичилися мінеральні відкладення. У такому разі його можна очистити.

Якщо ж оцет не допоміг і поверхня залишається мутною, причиною може бути пошкодження самого скла. Звичайне миття вже не поверне йому початкову прозорість.

Що потрібно регулярно чистити в посудомийці

Якість миття залежить не тільки від таблеток чи гелю. Усередині посудомийної машини накопичуються залишки їжі, жир і мінеральні відкладення, тому техніка також потребує регулярного догляду.

Насамперед варто перевіряти фільтр. У ньому затримуються частинки їжі, які можуть погіршувати циркуляцію води та якість миття. Фільтр потрібно виймати й очищати відповідно до інструкції конкретної моделі.

Не менш важливі розпилювачі. Їхні невеликі отвори можуть забиватися залишками їжі або мінеральними відкладеннями. Через це вода гірше потрапляє на посуд. Розпилювачі також мають вільно обертатися.

Періодично варто протирати ущільнювачі дверцят, на яких можуть накопичуватися волога та забруднення, а також очищати внутрішні поверхні машини.

Як помити посудомийну машину зсередини

Посудомийку періодично варто очищати без посуду. Спочатку потрібно прибрати залишки їжі з дна, а краї дверцят і важкодоступні місця протерти вологою тканиною.

Для внутрішнього очищення можна використовувати спеціальний засіб для посудомийних машин, дотримуючись інструкції виробника. Після цього запускають порожню машину на програмі очищення або іншому циклі, рекомендованому для конкретної моделі.

Також варто протирати дозатор мийного засобу, якщо на ньому накопичилися залишки порошку чи гелю. Після завершення циклу дверцята можна залишити прочиненими, щоб усередині не накопичувалася зайва волога.

Перевірте сіль та ополіскувач

Якщо на посуді регулярно з'являються білі сліди, варто перевірити систему пом'якшення води.

Спеціальна сіль використовується в посудомийних машинах із відповідною системою пом'якшення. Вона допомагає їй зменшувати вплив мінералів, що містяться у жорсткій воді.

Ополіскувач, своєю чергою, допомагає воді краще стікати з поверхні посуду під час сушіння. Завдяки цьому на склянках залишається менше крапель і розводів.

Важливо також правильно виставити рівень жорсткості води, якщо така функція передбачена виробником. Необхідні налаштування та використання солі залежать від конкретної моделі посудомийної машини й води у вашому регіоні.

Які помилки погіршують результат миття

Ще одна причина нальоту та погано вимитого посуду - неправильне користування технікою.

Не варто перевантажувати кошики або ставити тарілки та склянки надто близько одна до одної. Вода повинна вільно потрапляти на їхню поверхню, а посуд не має блокувати рух розпилювачів.

Також не потрібно використовувати більше мийного засобу, ніж рекомендує виробник. Надмірна кількість не обов'язково зробить посуд чистішим, а за певних умов може негативно впливати на скло.

Для делікатних склянок краще обирати відповідну програму, якщо вона передбачена конкретною моделлю.

Як часто потрібно чистити посудомийну машину

Єдиного графіка для всіх моделей немає, тому насамперед варто орієнтуватися на інструкцію виробника та частоту використання техніки.

Фільтр бажано регулярно оглядати й очищати, щойно на ньому накопичуються залишки їжі. Так само варто періодично перевіряти отвори розпилювачів та стан ущільнювачів.

Для внутрішньої частини машини можна використовувати спеціальні засоби для очищення посудомийок відповідно до рекомендацій виробника.

Якщо після очищення фільтра, перевірки розпилювачів, солі, ополіскувача та налаштувань наліт продовжує з'являтися, варто перевірити інструкцію конкретної моделі або звернутися до сервісного спеціаліста.