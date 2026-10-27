Радиодиктант-2026: когда начнется и как писать, если нет света

Когда начнется Радиодиктант-2026

В этом году Радиодиктант национального единства состоится во вторник, 27 октября, в День украинской письменности и языка.

Начало трансляции - в 11:00 по киевскому времени.

Текст под названием "Лист, який не закінчується" написал украинский писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь.

Писатель Артур Дронь. Фото: Артур Дронь/Facebook

Читать его будут волонтер Даша Астафьева и учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков.

Где слушать Радиодиктант-2026

Суспільне предусмотрело несколько способов присоединиться к трансляции, поэтому участники могут выбрать наиболее удобный.

Слушать или смотреть Радиодиктант можно будет:

В эфире Украинского Радио и Радио Культура.

На телеканале Суспільне Культура.

На YouTube-канале Украинского Радио.

На сайте и YouTube-канале Суспільне Культура.

В мобильном приложении suspilne.radio.

В приложении "Дія".

Для просмотра видеотрансляции необходим доступ к интернету, а для прослушивания обычного FM-радио он не нужен.

Как писать Радиодиктант, если нет света

Отсутствие электричества не обязательно означает, что придется пропустить Радиодиктант. Главное - заранее подготовить альтернативный способ прослушивания.

Если нет света, но работает мобильный интернет

Можно включить трансляцию на смартфоне через YouTube, сайт Суспільного или приложение suspilne.radio.

Перед началом стоит зарядить телефон, а по возможности подготовить пауэрбанк. Чтобы сэкономить заряд, можно выбрать аудиотрансляцию вместо видео.

Если нет ни света, ни интернета

Альтернативой станет портативный радиоприемник, который работает от батареек или аккумулятора и принимает FM-сигнал.

Достаточно заранее проверить, можно ли в вашем населенном пункте принимать Украинское Радио или Радио Культура.

Важно учитывать, что не каждый смартфон поддерживает FM-радио без интернета. Поэтому лучше проверить эту функцию еще до начала диктанта.

Если свет отключат во время диктанта

Если трансляция прервется, не нужно пытаться восстановить пропущенные предложения по памяти.

Организаторы сообщили, что запись Радиодиктанта будет доступна для повторного прослушивания. Поэтому завершить работу можно будет позже, когда появится связь.

Где еще можно написать Радиодиктант

Если дома нет стабильного электроснабжения или интернета, можно присоединиться к совместному написанию.

Каждый год такие встречи организуют библиотеки, книжные магазины, кафе, учебные заведения и культурные пространства.

Стоит проверить местные анонсы и заранее уточнить, будет ли в выбранном заведении трансляция и можно ли присоединиться без предварительной регистрации.

Также можно договориться с друзьями или коллегами о совместном написании в месте, где есть резервное электропитание.

Во время воздушной тревоги необходимо соблюдать правила безопасности. Если придется прервать написание, диктант можно будет прослушать в записи.

Как подготовиться к Радиодиктанту

Чтобы во время трансляции не отвлекаться на технические проблемы, стоит уделить подготовке несколько минут.

Зарядите смартфон, ноутбук и пауэрбанк.

Заранее откройте платформу, на которой планируете слушать диктант.

Проверьте интернет-соединение или работу радиоприемника.

Подготовьте несколько листов бумаги и две ручки.

Выберите тихое место, где будет хорошо слышно текст.

Если возможны отключения света, положите рядом фонарик или аккумуляторную лампу.

Полезно также повторить правила употребления апострофа, написания сложных слов и расстановки знаков препинания.

Для подготовки можно воспользоваться программой Украинского Радио "Радіодиктант без помилок", в которой разбирают распространенные языковые трудности.

Не стоит переживать из-за возможных ошибок. Цель ежегодного мероприятия - не только проверка грамотности, но и объединение украинцев в разных уголках мира.

Куда отправлять Радиодиктант на проверку

Участники могут написать текст для себя или отправить его на проверку специалистам. Для этого предусмотрено два способа.

По электронной почте. Нужно сфотографировать или отсканировать написанный текст и отправить его на адрес rd@suspilne.media до 11:00 29 октября. Принимаются файлы в форматах JPG, JPEG, PNG, TIFF и PDF.

Обычным письмом. Работу можно отправить по адресу: 01001, г. Киев, ул. Крещатик, 26. Дата на почтовом штемпеле должна быть не позднее 28 октября.

Официальный текст Радиодиктанта опубликуют 29 октября в 11:00 на платформах Суспільного. После этого каждый желающий сможет самостоятельно проверить написанное.

Даже если из-за отключения света не удастся присоединиться к прямому эфиру, можно прослушать запись позже и стать частью общей традиции.