Штраф за автофиксацию можно оплатить со скидкой 50%: сколько есть времени и как это сделать

Когда можно заплатить только половину штрафа

Возможность оплатить 50% суммы предусмотрена для отдельных нарушений, зафиксированных в автоматическом режиме, а также для нарушений правил остановки, стоянки и парковки, которые инспекторы фиксируют с помощью фото- или видеосъемки.

В то же время для этих случаев действуют разные правила.

Если нарушение ПДД зафиксировала камера автоматической фиксации, согласно статье 300-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях водитель может заплатить 50% штрафа в течение пяти банковских дней со дня вручения постановления. После такой оплаты постановление считается исполненным.

Другой порядок предусмотрен для нарушений правил парковки. Если инспектор зафиксировал нарушение с помощью фото- или видеосъемки, сообщение должно содержать реквизиты для уплаты половины штрафа в течение 10 банковских дней со дня совершения нарушения. Этот порядок определен статьей 279-1 КУоАП, а также официальным разъяснением Верховной Рады об этой норме.

Действует скидка на штраф от патрульного

Если полицейский остановил автомобиль и вынес постановление за нарушение ПДД, автоматическая скидка в 50% не применяется.

В таком случае действует общий порядок уплаты штрафа: согласно статье 307 КУоАП, его нужно уплатить не позднее чем через 15 дней со дня вручения постановления. Если водитель оспаривает решение, срок отсчитывают со дня уведомления о том, что жалобу оставили без удовлетворения.

Статья 307 КУоАП. Сроки и порядок исполнения постановления о наложении штрафа (скриншот)

Следовательно, важно не путать штраф, вынесенный патрульным во время остановки, с постановлением за нарушение, зафиксированное камерой.

Какие нарушения фиксируют камеры автоматически

По информации Патрульной полиции, система автоматической фиксации пока выявляет превышение установленной скорости, а также нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств.

В то же время, статья 122 КУоАП предусматривает ответственность и за другие нарушения, которые могут фиксироваться в автоматическом режиме. Среди них - проезд на запрещающий сигнал светофора и выезд на полосу встречного движения. Однако это не означает, что все установленные в Украине комплексы уже фиксируют такие нарушения - актуальный перечень возможностей системы Министерство внутренних дел публикует отдельно:

За превышение скорости более чем на 20 км/ч, но не более чем на 50 км/ч предусмотрен штраф 340 гривен.

Если его зафиксировала камера, со скидкой в 50% нужно оплатить 170 гривен.

При превышении скорости более чем на 50 км/ч штраф составляет 1700 гривен.

При своевременной оплате после автоматической фиксации сумма уменьшается до 850 гривен.

Как проверить штраф и оплатить его

Проверить постановление за нарушение ПДД, зафиксированное камерой, можно через официальные электронные сервисы:

Оплатить штраф можно по QR-коду на постановлении через указанные выше государственные цифровые сервисы или платежные системы коммерческих банков.

Перед оплатой следует проверить реквизиты, номер постановления и сумму. Чтобы воспользоваться льготой в размере 50% скидки, штраф необходимо уплатить в течение 10 дней со дня вступления в силу постановления законной силы.

Что будет, если не оплатить штраф вовремя

Если водитель не уплатил штраф за нарушение ПДД, зафиксированное в автоматическом режиме, в течение 30 дней со дня вступления постановления в законную силу, его передают на принудительное исполнение. Такой порядок предусмотрен статьей 300-1 КУоАП. В этой процедуре не предусмотрено начисление пени или автоматическое увеличение штрафа вдвое.

Для других административных правонарушений действует всеобщий порядок. Согласно статье 307 КУоАП, штраф нужно уплатить не позднее чем через 15 дней со дня вручения постановления, а если его обжаловали - со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения.

Если нарушитель не уплатил штраф в установленный срок, в соответствии со статьей 308 КУоАП постановление направляется в орган государственной исполнительной службы для принудительного исполнения. В таком случае с нарушителя взимается двойной размер штрафа, указанного в постановлении, а также расходы на учет указанных правонарушений.

Поэтому откладывать оплату не стоит: в случае неуплаты штрафа своевременно его могут взимать принудительно, а для административных правонарушений, на которые распространяется общий порядок, сумма взыскания увеличивается вдвое.

Как обжаловать постановление

Водитель имеет право обжаловать постановление об административном правонарушении. Согласно статье 289 КУоАП общий срок для подачи жалобы составляет десять дней со дня вынесения постановления.

Для постановлений по делам о нарушении правил дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме, десятидневный срок отчисляют со дня вступления в силу постановления законной силы. Если этот срок пропущен по уважительной причине, водитель может подать заявление о его восстановлении.

Если постановление оспаривают, течение сроков уплаты штрафа за автоматически зафиксированное нарушение останавливается до рассмотрения жалобы. Это предусмотрено статьей 300-1 КУоАП.