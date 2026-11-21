Сколько раз промывать гречку

Обычную гречневую крупу перед приготовлением рекомендуется промыть 1-2 раза холодной водой. Это поможет убрать пыль и возможные мелкие посторонние частицы.

Для этого гречиху пересыпают в миску или мелкое сито, заливают водой, осторожно перемешивают и сливают ее. При необходимости процедуру повторяют.

В рекомендациях BBC Good Food рекомендуют промывать гречку под проточной водой, пока она не станет прозрачной. После этого крупу нужно хорошо отцедить.

Обратите внимание, что есть исключение. Оно касается предварительно обжаренной гречки, которую промывать перед варкой не обязательно.

Сколько раз нужно мыть рис

Эту крупу перед варкой обычно промывают не менее 2-3 раз , а при необходимости - и больше, пока вода не станет почти прозрачной.

При промывке с поверхности зерен смывается часть крахмала, из-за избытка которого рис может слипаться. Именно поэтому этот этап очень важен, если хочется получить рассыпчатый гарнир.

К примеру, специалисты Panasonic советуют залить рис холодной водой, осторожно перемешать руками, слить ее и повторить процедуру еще несколько раз. Не нужно сильно тереть зерна, чтобы не повредить их.

В то же время, не стоит промывать рис бесконечно. В частности, Гарвардская школа общественного здоровья предупреждает: чрезмерная мойка может уменьшать содержание водорастворимых витаминов группы B, особенно в обогащенном белом рисе. А предварительно промытый рис, если это указано производителем, в дополнительной мойке не нуждается.

Нужно ли промывать булгур перед варкой

В отличие от риса и обыкновенной гречки, булгур обычно не нужно промывать перед приготовлением.

Эта крупа производится из пшеницы, зерна которой предварительно обрабатывают, пропаривают, высушивают и измельчают. Поэтому ее можно сразу засыпать в кастрюлю и заливать водой.

К примеру, производитель Bob's Red Mill в рецептах приготовления булгура советует сразу добавлять крупу к воде и варить под крышкой примерно 12 минут - без предварительной промывки.

Если же в пачке заметна пыль или мелкие посторонние частицы, булгур можно быстро сполоснуть в мелком сите и хорошо отцедить.

Как не испортить крупу во время промывания

Чтобы подготовить гарнир правильно, следует придерживаться нескольких простых правил:

используйте прохладную проточную воду;

для мелких круп берите сито с маленькими отверстиями;

не перетирайте зерна руками слишком сильно;

после промывки рис и гречку хорошо отцеживайте;

всегда проверяйте инструкцию на упаковке, особенно если крупа предварительно обработана.

Такая, совсем простая подготовка, поможет получить гарнир с правильной текстурой и не тратить лишнее время на кухне.