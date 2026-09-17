Собака не врач, а помощник: как готовят животных для канистерапии в Украине

Что такое канистерапия

Канистерапия - это способ вспомогательной терапии, когда специально подготовленная собака помогает психологу, реабилитологу или другому специалисту наладить контакт с человеком.

"Собака не является врачом и не лечит. Он является помощником специалиста, своеобразным городишком между специалистом и человеком, который пришел на терапию", - объясняет Марина Прокопенко, кинологиня и руководительница центра канисцерапии INNIKOS.

Кстати, именно этот центр является одним из четырех ячеек канистерапии в Украине, открытие и деятельность которых стали возможны благодаря ОО "Коммуникации для изменений" и поддержке международного фонда Royal Canin Foundation.

По словам специалиста, для многих людей собака становится главной мотивацией обратиться за помощью или продолжать реабилитацию.

Положительное влияние собак на эмоциональное состояние подтверждено научными исследованиями. Общение с ними способствует снижению уровня кортизола (гормона стресса) и стимулирует выработку гормонов, связанных с чувством радости и безопасности.

Какие собаки подходят для канистерапии

Во время работы в терапии собаке недостаточно быть послушным или дружелюбным домашним питомцем.

"Одним из важнейших качеств является врожденная стрессоустойчивость. Мы можем многому научить собаку, но большинство особенностей, необходимых для этой работы, закладываются природой", - рассказывает кинологиня центра канистерапии INNIKOS Дарья Резниченко.

Не менее важны социальность, интерес к новому, способность быстро восстанавливаться после стресса (резилиентность), желание контактировать с незнакомыми людьми, а также хорошая пищевая и игровая мотивация. Собака, которую приобщают к канистерии, должна не просто выполнять задачи, а получать удовольствие от своей работы.

Каких собак выбирают для канистерапии фото: Styler)

Когда начинается подготовка собаки

Лучше всего, когда собаку начинают учить еще с детства. В то же время, ранний старт не гарантирует, что животное обязательно будет работать в канистерапии. Подготовка всегда совмещается с несколькими этапами тестирования.

Первую оценку проводят еще в возрасте нескольких месяцев, чтобы понять, имеет ли щенка необходимые природные качества и есть ли смысл вкладывать ресурсы в дальнейшее обучение. Специалисты обращают внимание на реакцию на новые предметы, людей, звуки, а также способность вернуть фокус внимания после стресса (резкое движение, неожиданный звук и так далее).

Также внимательно следят за желанием взаимодействовать с человеком. Только после успешной предварительной оценки собаку рекомендуют к дальнейшей специальной подготовке.

Следующий этап проходит после подросткового периода, когда могут возникнуть генетически обусловленные страхи, фобии и другие особенности поведения.

"В подростковом возрасте могут проявиться черты, которых не было у щенка... Если есть такая возможность, следует знать происхождение собаки, понаблюдать за родителями, старшими братьями и сестрами. Это помогает лучше понять, какими могут быть особенности поведения в будущем", - объясняет Прокопенко.

После второго тестирования продолжается обучение. Оно предполагает изучение базовых команд и навыков, но собаку тренируют спокойно реагировать на внешние раздражители.

Со временем собака составляет финальное тестирование. Оно оценивает не только уровень подготовки, но и то, комфортно ли самому животному работать с людьми и не наносит ли такая работа вред. Тестирование показывает, как собака переносит нагрузку, как быстро восстанавливается, не получает ли слишком много стресса от взаимодействия с новыми предметами, людьми или в новом месте.

Обучение собаки-терапевта продолжается практически на протяжении всей жизни. В основном, пес должен спокойно реагировать на кресла колесные, костыли и взмахи ими, запах лекарств, часто не нравится четырехлапым, громкие звуки, плач или резкие движения людей.

Канистерапия в Украине (фото: Styler)

Имеет ли значение порода

Чаще всего с канистерапии ассоциируют лабрадоров или золотистых ретриверов. Действительно, эти породы традиционно считаются хорошими кандидатами благодаря дружественному характеру, однако специалисту объяснили, что в Украине обладающих соответствующими качествами лабрадоров очень трудно найти.

Еще две хорошо зарекомендовавшие себя породы это кавалер-кинг-чарльз-спаниели и пудели.

Впрочем, специалисты подчеркивают, что порода - это далеко не главный критерий . В первую очередь оценивается личность собаки.

"Мы оцениваем не породу, а конкретную собаку. Бывает, что представители совершенно неожиданных пород прекрасно работают, если любят людей, являются стрессоустойчивыми и успешно проходят все этапы тестирования", - отмечает Резниченко.

Благополучие собаки - главное правило

В канистерапии важно заботиться не только о людях, но и о самом четырехлапом помощнике. Специалисты отмечают: собака не должна работать насильно. Если он устает или испытывает стресс, специалист меняет ход занятия, то есть работает только специалист, животное имеет возможность отдохнуть и восстановиться.

Поэтому кинолог внимательно следит за поведением собаки, замечает малейшие сигналы усталости или стресса и вовремя завершает занятия или дает животному возможность восстановить силы. При подготовке собак также формируют навык самостоятельно показывать, что им нужна пауза: отойти на свой коврик, попить воду или ненадолго выйти из взаимодействия.

Такой подход основывается на главном принципе канистерапии: собака - не инструмент для работы, а полноценный партнер специалиста . Он живет вместе с кинологом, является частью его семьи, поэтому его физическое и эмоциональное состояние заботятся не только во время занятий, но и в повседневной жизни.

Забота о благополучии начинается с базовых вещей: сбалансированного питания, регулярных ветеринарных осмотров, правильного и своевременного выгула, качественного времяпрепровождения, отдыха после занятий. Каждая собака после работы с людьми восстанавливается по-своему .

Кинолог-опекун знает любимый способ своего подопечного и придерживается пожеланий животного: кому достаточно поспать, кто с удовольствием играет, гуляет по лесу или у водоема, а кому нужна новая игрушка или любимые вкусности. Главное – дать возможность вернуться к ресурсному состоянию.

Именно поэтому успешная собака, вовлеченная в канистерапию - это не просто хорошо воспитанный пес . Это животное, которое любит людей с удовольствием взаимодействует с ними, не пугается нового и чувствует себя комфортно в своей работе. Ведь только счастливый и уверенный в себе четырехлапый помощник может помочь другому человеку почувствовать покой, доверие и сделать первый шаг к восстановлению.