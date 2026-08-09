Сода ваш враг: 5 вещей в доме, которые категорически нельзя чистить этим популярным средством

Дерево и мрамор

Натуральный камень не любит агрессивного поведения. Сода может повредить или постепенно испортить защитный пласт поверхности, особенно если использовать ее регулярно и активно тереть пятно. В этом случае мы рекомендуем пользоваться исключительно специальными средствами, ведь эксперимент с содой здесь точно не стоит рисков.

С деревом ситуация похожая. Если деревянная поверхность покрыта лаком или другим защитным составом, абразивная сода вместе с трением может оставить микроповреждение на этом покрытии.

А дальше поверхность может терять свой блеск и выглядеть более тусклой. Особенно осторожными следует быть с дорогой мебелью и деликатными деревянными покрытиями.

Стекло, алюминий и индукционная плита

Даже если кажется, что содой можно легко оттереть пятно со стеклянной поверхности, лучше не торопиться. Порошок в сочетании с активным трением может оставить мелкие царапины. А если стекло имеет специальное покрытие, риск его повредить еще выше.

Что же касается алюминия, то в этом случае сода может отрицательно влиять на внешний вид алюминия. После такой чистки металл способен потускнеть или изменить цвет, особенно если оставить содовую смесь на поверхности надолго.

В случае с индукционными плитами лучше такие абразивы также не использовать, так как стеклокерамическая поверхность нуждается в деликатном уходе.

Для такой техники лучше использовать мягкую губку и средства, рекомендуемые производителем.

Сода подойдет не для всех поверхностей (фото: magnific.com)

Эксперименты с содой - табу

И еще один популярный домашний эксперимент, о котором стоит упомянуть. Не нужно смешивать соду с другими чистящими средствами!

Бытовая химия может вступать в нежелательные реакции, поэтому безопаснее следовать инструкциям на упаковке.

Отдельно стоит упомянуть соду и уксус. Их часто называют универсальным домашним средством, но после смешивания они реагируют друг с другом. Бурное шипение выглядит эффектно, однако это не означает, что вы получили сверхмощный очиститель.

Так что соду совсем не нужно выбрасывать из домашнего арсенала. Она действительно может быть полезна при уборке. Просто не стоит воспринимать ее как универсальное средство для каждой поверхности. Иногда лучший способ что-то не испортить - не чистить это тем, что есть под рукой.